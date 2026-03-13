Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Funcionária é indenizada após ser chamada de 'véia' por colega de trabalho

Gerente de escritório disse que o local não deveria contratar "gente velha"

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de março de 2026 às 08:17

Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Conselho Superior de Justiça do Trabalho Crédito: Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho

Uma assistente financeira de um escritório de contabilidade será indenizada após ter sido chamada "véia" por uma colega de trabalho. O caso aconteceu em Goiânia. A Justiça do Trabalho de Goiás determinou que ela receba as verbas trabalhistas rescisórias, por meio da declaração, pela justiça, de rescisão indireta do contrato de trabalho.

De acordo com informações do g1 Goiás, além de ser chamada de "véia" por uma colega, Clebya Aparecida Ribeiro de Oliveira foi alvo de comentário discriminatório. A gerente do escritório disse que o local não deveria contratar "gente velha". Ela trabalhou na empresa de abril a outubro de 2024.

A empresa foi condenada após decisão da juíza Eunice Fernandes de Castro, da 9ª Vara do Trabalho de Goiânia, em outubro do ano passado. Agora, a condenação foi confirmada pela juíza Eunice Fernandes de Castro, da 9ª Vara do Trabalho de Goiânia, em outubro do ano passado. Os magistrados, no entanto, reduziram a indenização por danos morais de R$ 3 mil para R$ 1,5 mil.

Leia mais

Imagem - Padeiro é morto por engano em ataque a tiros ao se abrigar da chuva

Padeiro é morto por engano em ataque a tiros ao se abrigar da chuva

Imagem - Homem mata esposa no Dia da Mulher e pede perdão para família em vídeo após o crime

Homem mata esposa no Dia da Mulher e pede perdão para família em vídeo após o crime

Imagem - Saiba quem era o personal trainer que morreu após explosão em apartamento no Paraná

Saiba quem era o personal trainer que morreu após explosão em apartamento no Paraná

Além dos R$ 1,5 ml por danos morais, Clebya deverá receber da empresa aviso prévio indenizado, férias proporcionais e 13º salário considerando o aviso prévio e multa de 40% sobre o total dos depósitos no FGTS.

Tags:

Trabalho Indenização Colega

Mais recentes

Imagem - Bolsonaro deixa Papudinha às pressas e é levado para hospital após crise de vômito

Bolsonaro deixa Papudinha às pressas e é levado para hospital após crise de vômito
Imagem - PM de barba? Veja por que isso é raro na corporação e quando pode ser permitido

PM de barba? Veja por que isso é raro na corporação e quando pode ser permitido
Imagem - Moraes vê tentativa de interferência e barra visita de assessor de Trump a Bolsonaro na prisão

Moraes vê tentativa de interferência e barra visita de assessor de Trump a Bolsonaro na prisão

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta baiana ganha R$ 98 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - A lupa do MP sobre o leilão do centro de convenções, o calvário de Geraldo Jr. e a festa de arromba na ALBA
02

A lupa do MP sobre o leilão do centro de convenções, o calvário de Geraldo Jr. e a festa de arromba na ALBA

Imagem - Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão
03

Planserv anuncia retomada de atendimentos após Santa Casa determinar suspensão

Imagem - Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é
04

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é