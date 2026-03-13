Funcionária é indenizada após ser chamada de 'véia' por colega de trabalho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 13 de março de 2026 às 08:17
Uma assistente financeira de um escritório de contabilidade será indenizada após ter sido chamada "véia" por uma colega de trabalho. O caso aconteceu em Goiânia. A Justiça do Trabalho de Goiás determinou que ela receba as verbas trabalhistas rescisórias, por meio da declaração, pela justiça, de rescisão indireta do contrato de trabalho.
De acordo com informações do g1 Goiás, além de ser chamada de "véia" por uma colega, Clebya Aparecida Ribeiro de Oliveira foi alvo de comentário discriminatório. A gerente do escritório disse que o local não deveria contratar "gente velha". Ela trabalhou na empresa de abril a outubro de 2024.
A empresa foi condenada após decisão da juíza Eunice Fernandes de Castro, da 9ª Vara do Trabalho de Goiânia, em outubro do ano passado. Agora, a condenação foi confirmada pela juíza Eunice Fernandes de Castro, da 9ª Vara do Trabalho de Goiânia, em outubro do ano passado. Os magistrados, no entanto, reduziram a indenização por danos morais de R$ 3 mil para R$ 1,5 mil.
Além dos R$ 1,5 ml por danos morais, Clebya deverá receber da empresa aviso prévio indenizado, férias proporcionais e 13º salário considerando o aviso prévio e multa de 40% sobre o total dos depósitos no FGTS.