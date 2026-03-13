GOIÁS

Funcionária é indenizada após ser chamada de 'véia' por colega de trabalho

Gerente de escritório disse que o local não deveria contratar "gente velha"

Millena Marques

Publicado em 13 de março de 2026 às 08:17

Conselho Superior de Justiça do Trabalho Crédito: Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho

Uma assistente financeira de um escritório de contabilidade será indenizada após ter sido chamada "véia" por uma colega de trabalho. O caso aconteceu em Goiânia. A Justiça do Trabalho de Goiás determinou que ela receba as verbas trabalhistas rescisórias, por meio da declaração, pela justiça, de rescisão indireta do contrato de trabalho.

De acordo com informações do g1 Goiás, além de ser chamada de "véia" por uma colega, Clebya Aparecida Ribeiro de Oliveira foi alvo de comentário discriminatório. A gerente do escritório disse que o local não deveria contratar "gente velha". Ela trabalhou na empresa de abril a outubro de 2024.

A empresa foi condenada após decisão da juíza Eunice Fernandes de Castro, da 9ª Vara do Trabalho de Goiânia, em outubro do ano passado. Os magistrados, no entanto, reduziram a indenização por danos morais de R$ 3 mil para R$ 1,5 mil.