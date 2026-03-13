Acesse sua conta
Bolsonaro deixa a Papudinha às pressas após crise de vômito e é levado ao hospital

Médicos investigam possível broncoaspiração após crise de vômitos

Publicado em 13 de março de 2026 às 09:11

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um mal-estar na manhã desta sexta-feira (13) e precisou ser levado para atendimento médico em Brasília. A informação foi divulgada pelo filho do político, o senador Flávio Bolsonaro.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por envolvimento na tentativa de golpe de Estado. Ele está detido em uma sala de Estado-Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, unidade conhecida como “Papudinha”, na capital federal.

Em uma publicação nas redes sociais, Flávio relatou os primeiros sinais do mal-estar do pai. "Acabo de receber a notícia de que meu pai Jair Bolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante", escreveu o senador.

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão

O ex-presidente foi encaminhado ao hospital DF Star e chegou à unidade por volta das 8h50, transportado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações da Band há suspeita de que Bolsonaro tenha sofrido uma broncoaspiração durante a crise de vômitos — situação em que o conteúdo do estômago pode atingir as vias respiratórias.

O ex-presidente passará por exames, incluindo avaliações no pulmão, para confirmar ou descartar o diagnóstico inicial. Ele foi levado ao hospital após apresentar episódios de vômito acompanhados de calafrios ainda na unidade prisional.

Cela de Bolsonaro na Papudinha

