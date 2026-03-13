DANOS MORAIS

Funcionária se sentia ‘constrangida e deprimida’ por ser chamada de ‘véia’ no trabalho

Justiça reconheceu assédio moral e determinou indenização à trabalhadora

Esther Morais

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:23

Uma funcionária que era chamada de “véia” por colegas no ambiente de trabalho relatou ter se sentido “constrangida e deprimida”, chegando a chorar durante o expediente. O caso resultou na condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão envolve a assistente financeira Clebya Aparecida Ribeiro de Oliveira, hoje com 44 anos, que trabalhou entre abril e outubro de 2024 em um escritório de contabilidade em Goiânia.

Segundo o processo, uma colega se referia à funcionária pelo apelido relacionado à idade, enquanto uma gerente chegou a afirmar que o escritório não deveria contratar “gente velha”.

A Justiça do Trabalho de Goiás entendeu que a conduta configurou assédio moral, já que o apelido depreciativo era utilizado de forma repetida no ambiente profissional.

Em depoimento, a trabalhadora afirmou que o tratamento causava grande abalo emocional, fazendo com que se sentisse constrangida e deprimida. Uma testemunha disse à Justiça que apenas ela era chamada por apelido no setor.

A sentença foi proferida pela juíza Eunice Fernandes de Castro, da 9ª Vara do Trabalho de Goiânia, e posteriormente confirmada pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.

Inicialmente fixada em R$ 3 mil, a indenização por danos morais foi reduzida para R$ 1,5 mil pelos desembargadores.