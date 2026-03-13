Acesse sua conta
Vereador é morto após ter imóvel arrombado e invadido por bandidos

Bandidos teriam encontrado primeiro o irmão do vereador, mas seguiram as buscas até encontrar o alvo em outro cômodo

  Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 13 de março de 2026 às 09:32

Vereador é morto após ter imóvel arrombado e invadido por bandidos
Vereador é morto após ter imóvel arrombado e invadido por bandidos Crédito: Reprodução

O vereador Fabio Vicente da Silva (PL), 48 anos, foi assassinado a tiros dentro de casa, na madrugada desta sexta-feira (13), na comunidade Araçá, zona rural de Extremoz, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. O crime ocorreu entre as 2h e 3h da manhã. Segundo a polícia, pelo menos dois criminosos arrombaram a porta e invadiram o imóvel à procura do parlamentar, que exercia mandato na Câmara Municipal de Extremoz. As informações são do G1 RN.

Depois de invadirem a casa, os autores do crime teriam encontrado primeiro o irmão do vereador em um dos quartos. Porém, logo em seguida, localizaram Fábio em outro quarto e atiraram contra ele. O vereador morreu ainda no local e os criminosos fugiram. O irmão do vereador não ficou ferido.

A Polícia Militar foi ao local do crime e acionou a Polícia Civil e a Polícia Científica, para início das investigações e realização de perícias que deverão elucidar o crime. Nenhum suspeito foi preso até o momento. Além de exercer o mandato de vereador, Fábio era empresário e trabalhava com venda de bananas a diferentes estabelecimentos comerciais. Ele não era casado e deixou seis filhos.

"Fábio era uma pessoa muito popular, querida por muitos do município. Entrou na política a pedido das pessoas. Nosso pai tinha sido vereador, a gente não estava mais envolvido na política, mas ele voltou. Tinha muitos amigos que o levaram ao poder legislativo. Ele estava no quarto mandato, a até onde sabemos não tinha nenhum tipo de ameaça", disse o irmão, que pediu para não ser identificado, à Inter TV Cabugi.

Em nota, a Câmara de Extremoz classificou o crime como "brutal" e decretou luto oficial de cinco dias. "Fábio Vicente deixa um legado de dedicação à vida pública, sempre pautado pelo compromisso com a população de Extremoz, atuando com firmeza na defesa das comunidades e no fortalecimento do Poder Legislativo Municipal", diz trecho da nota.

