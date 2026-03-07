Acesse sua conta
Saiba quem era o personal trainer que morreu após explosão em apartamento no Paraná

Eduardo Werneck Stevens era dono de rede de academias

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de março de 2026 às 11:05

Personal trainer morre após ficar com 90% do corpo queimado em explosão de apartamento
Personal trainer morre após ficar com 90% do corpo queimado em explosão de apartamento Crédito: Reprodução

O personal Eduardo Werneck Stevens, que morreu após ter 90% do corpo queimado na explosão do apartamento onde morava, era dono de uma rede de estúdios de musculação e atividades funcionais em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

Eduardo tinha 31 anos e era proprietário da rede Edu Werneck Personal Stúdio, que tem unidades localizadas nos bairros Porto Meira, Vila A e Vila Yolanda, na cidade paranaense.

A explosão ocorreu no apartamento em que a vítima morava, no dia 26 de fevereiro, por volta das 0h20. Ele morreu na madrugada de sexta-feira (6).

Inicialmente, ele foi socorrido em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado, intubado e respirando por aparelhos. Diante da gravidade dos ferimentos, acabou transferido para Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, referência no tratamento de queimados, em Curitiba.

De acordo com informações do hospital, o personal morreu por volta das 2h da madrugada. No momento do acidente, Eduardo estava com a namora no imóvel em que ele vivia há, pelo menos, dois anos. Ela informou ao Corpo de Bombeiros que o casal cozinhava e a explosão ocorreu em um momento em que ela foi ao banheiro. "Ela contou que houve uma explosão e um deslocamento de ar muito forte, que quebrou portas e causou grande dano no ambiente", afirmou ao G1 o bombeiro Daniel Muniz.

O incêndio foi controlado pelas equipes do Corpo de Bombeiros, mas, por segurança, o bloco foi interditado, e os moradores afetados serão realocados temporariamente em hotéis ou imóveis por temporada. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do prédio. O condomínio informou que o edifício foi entregue em abril de 2024, possui sistema de gás encanado, laudos de instalação em dia e projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiros. A administração afirmou ainda que aguarda os laudos periciais para se manifestar oficialmente sobre as causas do acidente. As circunstâncias da explosão seguem sob investigação.

Um dia após o acidente, a rede Edu Werneck Personal Stúdio informou que suspenderia o funcionamento no dia 27 de fevereiro e só retomaria no dia 2 de março. "Neste momento pedimos pausa, união e oração pela vida de Eduardo Werneck. Agradecemos profundamente toda a compreensão, o carinho e cada mensagem de apoio que temos recebido", disse o comunicado.

Nesta sexta-feira (6), voltaram a usar as redes sociais para dar notícias. Dessa vez, informando sobre a morte do personal que dá nome ao lugar. "Com tristeza nos despedimos de Edu Werneck. Um homem que lutou com coragem e força pela sua vida. Hoje ele descansa nos braços de Deus", diz a mensagem. Não há informações sobe dia, horário e local do velório.

Tags:

Parana Personal Trainer Personal

