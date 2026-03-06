TRAGÉDIA

Personal trainer morre após ficar com 90% do corpo queimado em explosão de apartamento

Ele estava em casa com a namorada no momento do acidente; ela não ficou ferida

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de março de 2026 às 09:53

Personal trainer morre após ficar com 90% do corpo queimado em explosão de apartamento Crédito: Reprodução

O personal trainer Eduardo Werneck Stevens, 31 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (6) após ter 90% do corpo queimado na explosão de um apartamento em Foz do Iguaçu, no Paraná. A explosão ocorreu no apartamento em que a vítima morava, no dia 26 de fevereiro, por volta das 0h20. Inicialmente, ele foi socorrido em estado gravíssimo para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado, intubado e respirando por aparelhos. Diante da gravidade dos ferimentos, acabou transferido para Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, referência no tratamento de queimados, em Curitiba.

De acordo com informações do hospital, o personal morreu por volta das 2h da madrugada. No momento do acidente, Eduardo estava com a namora no imóvel em que ele vivia há, pelo menos, dois anos. Ela informou ao Corpo de Bombeiros que o casal cozinhava e a explosão ocorreu em um momento em que ela foi ao banheiro. "Ela contou que houve uma explosão e um deslocamento de ar muito forte, que quebrou portas e causou grande dano no ambiente", afirmou ao G1 o bombeiro Daniel Muniz.

Personal trainer morre após ficar com 90% do corpo queimado em explosão de apartamento 1 de 15

O incêndio foi controlado pelas equipes do Corpo de Bombeiros, mas, por segurança, o bloco foi interditado, e os moradores afetados serão realocados temporariamente em hotéis ou imóveis por temporada. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do prédio. O condomínio informou que o edifício foi entregue em abril de 2024, possui sistema de gás encanado, laudos de instalação em dia e projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiros. A administração afirmou ainda que aguarda os laudos periciais para se manifestar oficialmente sobre as causas do acidente. As circunstâncias da explosão seguem sob investigação.

Eduardo era proprietário de uma rede com três personal estúdios em Foz do Iguaçu. Um dia após o acidente, a rede informou que suspenderia o funcionamento no dia 27 de fevereiro e só retomaria no dia 2 de março. "Neste momento pedimos pausa, união e oração pela vida de Eduardo Werneck. Agradecemos profundamente toda a compreensão, o carinho e cada mensagem de apoio que temos recebido", disse o comunicado.