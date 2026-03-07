Acesse sua conta
Avião que ia para Fernando de Noronha faz pouso de emergência após suspeita de bomba

Aeronave saiu de Guarulhos, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de março de 2026 às 08:46

Aeroporto de Recife
Aeroporto de Recife Crédito: Léo Motta/Setur/Divulgação

Um avião que saiu de São Paulo em direção a Fernando de Noronha fez um pouso emergencial no Recife, na sexta-feira (6), após suspeita de que havia uma bomba na aeronave.

De acordo com a Polícia Federal, os passageiros desembarcaram em segurança na capital pernambucana pois não foi identificado qualquer risco.

O voo, operado pelo Gol Linhas Aéreas, saiu de Guarulhos. A companhia recebeu uma denúncia de que uma bomba teria sido colocada no avião.

A PF informou que o voo foi desviado de imediato após o comunicado. "Após análise preliminar, concluiu-se que não havia indicativos de risco efetivo à operação aérea", diz trecho da nota. A PF investiga autoria do comunicado.

Já a Gol informou que "todos protocolos exigidos foram seguidos, com acionamento das equipes de emergência e a Polícia Federal para acompanhamento do desembarque, que aconteceu normalmente".

