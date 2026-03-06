REGRA

TikTok anuncia mudança para usuários menores de 16 anos

Alteração entra em vigor em 17 de março

Millena Marques

Publicado em 6 de março de 2026 às 11:06

TikTok Crédito: Reprodução

O TikTok anunciou um mudança para usuários menores de 16 anos. Esse público será impedido de modificar configurações padrão em suas contas sem a permissão de pais ou responsáveis vinculados aos seus perfis na rede social.

A mudança passa a valer a partir do dia 17 de março, data em que também entra em vigor o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital), lei que obriga menores de 16 anos a terem suas contas em redes sociais vinculadas ao perfil de um adulto responsável.

Após a alteração, somente os pais e responsáveis poderão mudar as configurações sobre a atividades dos menos de 16 anos na plataforma. A criação de contas, por sua vez, só é permitida para usuários com 13 anos ou mais.