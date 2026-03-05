Acesse sua conta
Chuva e ventos a 100km/h: novo ciclone já tem data para atingir o Brasil

Sul do país será a única região afetada

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de março de 2026 às 13:22

Ciclone vai atingir 10 estados brasileiros
Ciclone vai atingir Sul do Brasil Crédito: Shutterstock

Um novo ciclone extratropical deve atingir o Sul do Brasil no próximo final de semana. De acordo com a previsão do Canal Rural, todas as regiões do país devem registrar chuvas ao longo da semana.

No Sul, o litoral do Paraná e de Santa Catarina no início da semana. A partir de sexta-feira (6), o Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem registrar a presença de um cavado, que pode ocasionar chuvas de 15mm a 30mm, queda de granizo e ventos de até 100km/h. O novo ciclone deve se formar no próximo final de semana.

Já no Sudeste, o norte de Minas Gerais continuará com pancadas de chuvas nos próximos dias. No Centro-Oeste, os acumulados de chuvas podem superar os 100mm no norte do Mato Grosso e de Goiás.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

A semana será de chuva em pelo menos seis estados do Nordeste: Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará, Sergipe e Alagoas podem registrar acumulados que podem ultrapassar os 100mm.

No Norte, a semana será de chuva no Tocantins, centro-sul do Pará e em Rondônia, com acumulados que podem ultrapassar os 100mm.

