Sobe para seis o número de mortos em desabamento de asilo em Minas Gerais

Cinco idosos e um homem de 30 anos morreram

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:17

Desabamento em Belo Horizonte
Desabamento em Belo Horizonte Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Ao menos seis pessoas morreram no desabamento de um lar de idosos em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Entre as vítimas estão cinco idosos e um homem de 30 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para o resgaste durante a madrugada, 29 pessoas estavam no local. 

O desabamento aconteceu no bairro Jardim Vitória e deixou várias pessoas soterradas. Entre os sobreviventes está uma criança de 2 anos, que estava consciente e com sinais vitais preservados quando foi retirada dos escombros. Mais de 50 bombeiros participam do resgate com ajuda de cães de busca.

Ainda não se sabe o que causou o desabamento do lar de idosos. Segundo a prefeitura de Belo Horizonte, o local tinha alvará de funcionamento regular. 

