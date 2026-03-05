TRAGÉDIA

Sobe para seis o número de mortos em desabamento de asilo em Minas Gerais

Cinco idosos e um homem de 30 anos morreram

Maysa Polcri

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:17

Desabamento em Belo Horizonte Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Ao menos seis pessoas morreram no desabamento de um lar de idosos em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Entre as vítimas estão cinco idosos e um homem de 30 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para o resgaste durante a madrugada, 29 pessoas estavam no local.

O desabamento aconteceu no bairro Jardim Vitória e deixou várias pessoas soterradas. Entre os sobreviventes está uma criança de 2 anos, que estava consciente e com sinais vitais preservados quando foi retirada dos escombros. Mais de 50 bombeiros participam do resgate com ajuda de cães de busca.