Elevador despenca do 9º andar com porta aberta e deixa mulheres feridas

Dentro o elevador havia uma grávida e uma mulher recém-operada

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 5 de março de 2026 às 14:52

Elevador despenca do 9º andar com porta aberta e deixa mulheres feridas Crédito: Reprodução

Um elevador despencou em queda livre do nono andar até o térreo, no centro comercial Galeria Santo Antônio, em Boa Viagem, no Recife (PE), nessa quarta-feira (5).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que investiga o caso, quatro mulheres ficaram feridas, incluindo uma gestante e outra que tinha operado o joelho recentemente.

De acordo com relato das vítimas à imprensa local, o elevador pararia no 11º andar, mas perdeu força e chegou apenas até o 10º. Depois, ele foi caindo devagar até parar no térreo.

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

