Metrópoles
Publicado em 5 de março de 2026 às 14:52
Um elevador despencou em queda livre do nono andar até o térreo, no centro comercial Galeria Santo Antônio, em Boa Viagem, no Recife (PE), nessa quarta-feira (5).
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que investiga o caso, quatro mulheres ficaram feridas, incluindo uma gestante e outra que tinha operado o joelho recentemente.
De acordo com relato das vítimas à imprensa local, o elevador pararia no 11º andar, mas perdeu força e chegou apenas até o 10º. Depois, ele foi caindo devagar até parar no térreo.
