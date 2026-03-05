BRASIL

3,1 milhões de multas e pontos na CNH de devedores de pedágio eletrônico serão suspensos

Modelo de cobrança de tarifa que elimina praças físicas e cancelas está presente em alguns estados brasileiros

Maysa Polcri

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:25

Entenda como funciona o pedágio 'free flow' Crédito: Nova 381/Divulgação

Multas e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que foram aplicados a motoristas que atrasaram o pagamento de pedágios que usam sistema eletrônico serão suspensos. O modelo de cobrança, conhecido como 'free flow', elimina praças físicas e está presente em alguns estados brasileiros. A lei atual prevê que o pagamento da tarifa seja feito até 30 dias após o condutor passar pelo pedágio eletrônico.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a suspensão das multas e pontos na carteira será formalizada ainda neste mês, por meio de uma decisão do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A suspensão das penalidades terá validade até o dia 30 de dezembro deste ano.

Ainda segundo a apuração, integrantes do Ministério dos Transportes têm dúvidas sobre restrições que a lei eleitoral possa ter sobre a medida. Isso pode acontecer se a decisão for interpretada como benefício fiscal em ano de eleições.

Na prática, funcionará assim: o motorista que pagar o pedágio atrasado até o fim deste ano, independentemente de quando foi multado, ficará livre da multa de R$ 195,23 e dos cinco pontos na carteira de habilitação. Se o pagamento do pedágio não ocorrer até o fim do ano, a multa voltará a ser cobrada em 2027, além do retorno da aplicação dos cinco pontos na CNH.

Pedágio eletrônico

O 'free flow' é o modelo de cobrança de tarifa que elimina praças físicas e cancelas. Os veículos passam por pórticos que identificam automaticamente TAGs ou placas e a cobrança é feita de forma eletrônica. O modelo foi lançado no Brasil em 2023 e está em vigor em rodovias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.