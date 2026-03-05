Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3,1 milhões de multas e pontos na CNH de devedores de pedágio eletrônico serão suspensos

Modelo de cobrança de tarifa que elimina praças físicas e cancelas está presente em alguns estados brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:25

Entenda como funciona o pedágio 'free flow'
Entenda como funciona o pedágio 'free flow' Crédito: Nova 381/Divulgação

Multas e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que foram aplicados a motoristas que atrasaram o pagamento de pedágios que usam sistema eletrônico serão suspensos. O modelo de cobrança, conhecido como 'free flow', elimina praças físicas e está presente em alguns estados brasileiros. A lei atual prevê que o pagamento da tarifa seja feito até 30 dias após o condutor passar pelo pedágio eletrônico. 

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a suspensão das multas e pontos na carteira será formalizada ainda neste mês, por meio de uma decisão do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).  A suspensão das penalidades terá validade até o dia 30 de dezembro deste ano.

Ainda segundo a apuração, integrantes do Ministério dos Transportes têm dúvidas sobre restrições que a lei eleitoral possa ter sobre a medida. Isso pode acontecer se a decisão for interpretada como benefício fiscal em ano de eleições. 

Dez comportamentos do condutor que são considerados infrações de trânsito e nem todo mundo sabe

1- Dirigir com o som alto por Divulgação
2. Conduzir com o braço para fora da janela ou dirigir só com uma mão por Joseph Silva/Gazeta de SP
3. Estacionar distante mais de 50 cm do meio-fio por Marina Silva/ CORREIO
4. Mudar de faixa sem sinalizar por José Cruz/ Agência Brasil
5. Ligar o pisca-alerta com o carro em movimento por Rovena Rosa/Agência Brasil
6- Telefone na mão por Fernando Frazão/Agência Brasil
7- Bagagem solta no banco por Thomaz Silva/Agência Brasil
8- Molhar pedestres por Joédson Alves/Agência Brasi
9- Buzinar fora de hora por Joédson Alves/Agência Brasil
10- Animal de estimação no banco do passageiro por Bruno Concha
1 de 10
1- Dirigir com o som alto por Divulgação

Na prática, funcionará assim: o motorista que pagar o pedágio atrasado até o fim deste ano, independentemente de quando foi multado, ficará livre da multa de R$ 195,23 e dos cinco pontos na carteira de habilitação. Se o pagamento do pedágio não ocorrer até o fim do ano, a multa voltará a ser cobrada em 2027, além do retorno da aplicação dos cinco pontos na CNH.

Pedágio eletrônico 

O 'free flow' é o modelo de cobrança de tarifa que elimina praças físicas e cancelas. Os veículos passam por pórticos que identificam automaticamente TAGs ou placas e a cobrança é feita de forma eletrônica. O modelo foi lançado no Brasil em 2023 e está em vigor em rodovias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

Leia mais

Imagem - Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras

Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras

Imagem - Por que a Bonocô virou a avenida campeã de multas em Salvador?

Por que a Bonocô virou a avenida campeã de multas em Salvador?

Imagem - Evite multas: renove sua CNH pela internet com apenas 4 documentos

Evite multas: renove sua CNH pela internet com apenas 4 documentos

Entre 2023 e 2026, foram aplicadas cerca de 3,1 milhões de multas por atraso de pagamento dos pedágios eletrônicos no Brasil. Dessas, pelo menos 210,6 mil foram pagas por motoristas, conforme dados do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf) obtidos pela Folha. Isso significa que cerca de 93% das autuações ainda não foram quitadas.

Mais recentes

Imagem - Sobe para seis o número de mortos em desabamento de asilo em Minas Gerais

Sobe para seis o número de mortos em desabamento de asilo em Minas Gerais
Imagem - VÍDEO: homem é flagrado encostando pênis em adolescente em mercado de condomínio

VÍDEO: homem é flagrado encostando pênis em adolescente em mercado de condomínio
Imagem - Elevador despenca do 9° andar com porta aberta e deixa mulheres feridas

Elevador despenca do 9° andar com porta aberta e deixa mulheres feridas

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta quinta (5 de março): chegou a hora de mudar o que já não funciona
01

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta quinta (5 de março): chegou a hora de mudar o que já não funciona

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
02

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
03

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
04

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D