QUEBRA DE SIGILO

Lulinha movimentou R$ 19,5 milhões em quatro anos; empresário também recebeu R$ 721,3 mil do presidente

Documentos bancários foram analisados pela CPI do INSS

Monique Lobo

Publicado em 5 de março de 2026 às 17:35

Lulinha Crédito: Reprodução

O filho do presidente Lula (PT), Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, movimentou R$ 19,5 milhões entre 3 de janeiro de 2022 e 30 de janeiro de 2026. O valor consta em documentos analisados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS, depois da quebra de sigilo bancário do empresário.

Os registros apontam que entraram na conta de Lulinha R$ 9,77 milhões em créditos, e saíram R$ 9,758 milhões em débitos. Além disso, os documentos revelam três transferências de Lula para o filho que somam o valor de R$ 721,3 mil. O maior valor foi transferido em 22 de julho de 2022, no valor de R$ 384 mil, período anterior à campanha presidencial. As outras duas transferências de Lula para Lulinha foram feitas em 27 de dezembro de 2023.

Veja quem é Lulinha, filho do presidente Lula 1 de 5

A defesa do empresário negou irregularidades nas movimentações. Em nota, enviada ao Correio Braziliense, os advogados afirmaram que "não existe qualquer elemento que vincule os valores a fraudes investigadas pela CPMI do INSS, que apura suspeitas de desvios envolvendo aposentados e pensionistas".