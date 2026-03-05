Acesse sua conta
PM aposentado de 89 anos mata cuidadora a facadas e tenta fugir de ônibus

Homem foi preso dentro do coletivo na zona sul de São Paulo

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de março de 2026 às 17:55

Idoso foi localizado por policiais militares dentro de ônibus
Idoso foi localizado por policiais militares dentro de ônibus

Um policial militar aposentado, de 89 anos, foi preso suspeito de esfaquear e matar a própria cuidadora, na zona sul de São Paulo. O caso foi registrado na quarta-feira (4). Rodolpho Lima Santos tentou fugir de ônibus após o crime e foi localizado por policiais. 

A vítima foi identificada como Francisca Sebastião da Silva, de 61 anos. Ela teria sido atacada pelo idoso depois de cobrar direitos trabalhistas. A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 14h55 para atender um pedido de socorro no bairro Jardim Ângela. Vizinhos disseram terem ouvido gritos de dentro da casa do tenente aposentado.

Segundo informações obtidas pelo portal Metrópoles, o homem confessou o crime e disse que pegou o ônibus com a intenção de se apresentar voluntariamente à Corregedoria da Polícia Militar. As roupas que ele vestia tinham manchas de sangue. 

Os policiais encontraram a vítima caída no chão, com ferimentos causados por uma faca, na casa do idoso. A morte foi constatada no local. O crime foi registrado como feminicídio no 47º Distrito Policial/Capão Redondo, que investiga o caso. 

