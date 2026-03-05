Quanto ganha um professor? Veja o salário inicial em cada estado do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 5 de março de 2026 às 18:05
Brasil afora, jovens têm a docência como um sonho. Para aqueles que estão prestes a entrar na faculdade, porém, a preocupação com o salário anda lado a lado com o desejo de exercer a profissão almejada.
No ano passado, a remuneração inicial média dos professores das redes estaduais foi de R$ 6.212,36 para a jornada de 40 h, 28% acima do piso do magistério e um crescimento de 6,22% em relação a 2024. Os salários variavam entre R$ 4.867,77 – o piso de 2025 – e R$ 13.007,12 nas unidades federativas. Os dados são de um estudo do Movimento Profissão Docente, divulgado na última terça-feira (3).
Veja informações do estudo
“Por que a gente olha o salário inicial, o primeiro nível da carreira? Porque o primeiro nível da carreira é o nível que os jovens olham quando pensam em ser professor. ‘Vale a pena eu ser professor para ganhar R$ 5 mil ou ainda tem um outro trabalho que me agrada e que eu possa ganhar mais do que isso?’. Então, é importante que o nível inicial seja o mais alto possível para ser atrativo”, explica Haroldo Rocha, diretor do Profissão Docente.
O estudo identificou que o salário inicial não reflete toda a remuneração que o professor pode receber, sendo mapeados 180 tipos de gratificações, adicionais e outros penduricalhos que, no entanto, os professores não mais levam para a aposentadoria, após a reforma da previdência de 2019. Apenas 6 estados (MT, MS, ES, AL, SP e RS) adotam o modelo de remuneração por subsídio que consolida toda a remuneração em parcela única e dá maior transparência para o professor e a sociedade, além de facilitar a gestão.
Educação na Bahia em 2024
Rio de Janeiro – R$ 4.867,77
Minas Gerais – R$ 4.867,97
Paraná – R$ 4.920,55
Ceará – R$ 4.961,73
Bahia – R$ 4.965,24
Piauí – R$ 4.984,17
Santa Catarina – R$ 5.026,80
Rio Grande do Sul – R$ 5.111,05
Rondônia – R$ 5.118,41
Goiás – R$ 5.160,49
Acre – R$ 5.370,35
São Paulo – R$ 5.565,00
Amazonas – R$ 5.631,18
Espírito Santo – R$ 5.685,97
Alagoas – R$ 5.767,15
Pernambuco – R$ 5.841,91
Sergipe – R$ 6.176,76
Tocantins – R$ 6.130,70
Distrito Federal – R$ 6.427,71
Amapá – R$ 6.600,98
Rio Grande do Norte – R$ 6.814,88
Paraíba – R$ 6.944,09
Mato Grosso – R$ 7.343,44
Roraima – R$ 7.700,47
Pará – R$ 8.289,86
Maranhão – R$ 8.452,03
Mato Grosso do Sul – R$ 13.007,12