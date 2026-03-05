EDUCAÇÃO

Quanto ganha um professor? Veja o salário inicial em cada estado do Brasil

Remuneração de entrada pode chegar a R$ 13 mil

Maria Raquel Brito

Publicado em 5 de março de 2026 às 18:05

Professores da rede estadual da Bahia tem 5º pior salário inicial Crédito: SEC/Arquivo

Brasil afora, jovens têm a docência como um sonho. Para aqueles que estão prestes a entrar na faculdade, porém, a preocupação com o salário anda lado a lado com o desejo de exercer a profissão almejada.

No ano passado, a remuneração inicial média dos professores das redes estaduais foi de R$ 6.212,36 para a jornada de 40 h, 28% acima do piso do magistério e um crescimento de 6,22% em relação a 2024. Os salários variavam entre R$ 4.867,77 – o piso de 2025 – e R$ 13.007,12 nas unidades federativas. Os dados são de um estudo do Movimento Profissão Docente, divulgado na última terça-feira (3).

“Por que a gente olha o salário inicial, o primeiro nível da carreira? Porque o primeiro nível da carreira é o nível que os jovens olham quando pensam em ser professor. ‘Vale a pena eu ser professor para ganhar R$ 5 mil ou ainda tem um outro trabalho que me agrada e que eu possa ganhar mais do que isso?’. Então, é importante que o nível inicial seja o mais alto possível para ser atrativo”, explica Haroldo Rocha, diretor do Profissão Docente.

O estudo identificou que o salário inicial não reflete toda a remuneração que o professor pode receber, sendo mapeados 180 tipos de gratificações, adicionais e outros penduricalhos que, no entanto, os professores não mais levam para a aposentadoria, após a reforma da previdência de 2019. Apenas 6 estados (MT, MS, ES, AL, SP e RS) adotam o modelo de remuneração por subsídio que consolida toda a remuneração em parcela única e dá maior transparência para o professor e a sociedade, além de facilitar a gestão.

Confira os salários de entrada em cada unidade federativa do Brasil:

Rio de Janeiro – R$ 4.867,77

Minas Gerais – R$ 4.867,97

Paraná – R$ 4.920,55

Ceará – R$ 4.961,73

Bahia – R$ 4.965,24

Piauí – R$ 4.984,17

Santa Catarina – R$ 5.026,80

Rio Grande do Sul – R$ 5.111,05

Rondônia – R$ 5.118,41

Goiás – R$ 5.160,49

Acre – R$ 5.370,35

São Paulo – R$ 5.565,00

Amazonas – R$ 5.631,18

Espírito Santo – R$ 5.685,97

Alagoas – R$ 5.767,15

Pernambuco – R$ 5.841,91

Sergipe – R$ 6.176,76

Tocantins – R$ 6.130,70

Distrito Federal – R$ 6.427,71

Amapá – R$ 6.600,98

Rio Grande do Norte – R$ 6.814,88

Paraíba – R$ 6.944,09

Mato Grosso – R$ 7.343,44

Roraima – R$ 7.700,47

Pará – R$ 8.289,86

Maranhão – R$ 8.452,03