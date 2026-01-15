TRÂNSITO

Por que a Bonocô virou a avenida campeã de multas em Salvador?

Uma das avenidas mais movimentadas da capital registra 273 multas por dia e lidera ranking de infrações

Maysa Polcri

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:00

Motofaixa foi implementada na avenida Bonocô em abril de 2025 Crédito: Arisson Marinho

Com mais de 100 mil multas registradas em um único ano — média de 273 infrações por dia —, a avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, lidera o ranking de autuações de trânsito em Salvador. Dados da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) indicam que a maioria das infrações está relacionada ao excesso de velocidade em uma das vias mais movimentadas da capital baiana.

As autuações são concentradas principalmente em três pontos monitorados por radares eletrônicos, sendo que nas proximidades do Posto BR foram contabilizados 40.124 registros. Já o radar instalado próximo à Rua Luiz Anselmo somou 36.610 infrações, enquanto outro equipamento, nas imediações do Bonocô Center, flagrou 27.209 condutores em situação irregular.

Um dos fatores associados ao aumento das multas foi a redução do limite de velocidade de 70 km/h para 60 km/h, implementada em abril de 2025, com a criação da motofaixa, para garantir mais segurança aos motoristas.

Veja os 10 radares que mais multaram motoristas em Salvador no ano passado 1 de 10

Segundo o especialista em trânsito Luide Souza, apesar da mudança ter sido amplamente divulgada, muitos condutores estavam habituados à velocidade anterior, o que ajuda a explicar o número alto de infrações.

“A Bonocô é classificada como uma via de trânsito rápido, mas recentemente teve a sua velocidade máxima reduzida. Historicamente, os condutores estavam acostumados com a antiga velocidade da via”, afirma.

Outro fator que explica a liderança da via é o fluxo intenso de veículos. "É a principal via que liga setores importantes da cidade, o que naturalmente gera um grande número de autuações”, explica. Luide Souza indica que campanhas educativas e sinalização contribuem para a redução de infrações.

Ele destaca que não considera excessiva a quantidade de radares, mas chama atenção para o funcionamento contínuo da fiscalização eletrônica. “Ela é implacável e funciona 24 horas por dia, devendo cumprir papel preventivo e não apenas repressivo", defende. Um balanço divulgado pelo CORREIO revelou quais radares de Salvador mais registraram multas por excesso de velocidade em 2025.

O equipamento que lidera o ranking dos que mais multaram no ano passado está localizado na Avenida Paulo VI x Rua das Camélias, com 53.130 registros. Em segundo e terceiro lugar aparecem dois trechos da Bonocô.

O superintendente Diego Brito, da Transalvador, afirma que estudos técnicos indicam que a presença de radares contribui para a redução de acidentes. “Há trechos da Paralela em que praticamente não há mais notificações, porque os condutores sabem da existência do radar e passam a trafegar de forma adequada”, afirma.