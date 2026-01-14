Acesse sua conta
Uma única avenida de Salvador tem 273 multas por dia e lidera ranking de infrações

Via contabilizou mais de 100 mil infrações em 2025

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:00

Primeira motofaixa de Salvador, na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô)
Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Uma das principais ligações viárias de Salvador concentrou, sozinha, mais de 100 mil multas de trânsito em 2024 - uma média de 273 infrações por dia. De acordo com dados da Transalvador, a Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Bonocô, lidera o ranking de autuações na capital baiana, com predominância de registros por excesso de velocidade.

O volume elevado de multas está diretamente associado à fiscalização eletrônica ao longo da via. Três radares - sendo um móvel - respondem pela maior parte das autuações. No trecho da Bonocô, nº 509, nas proximidades do Posto BR, foram contabilizados 40.124 registros. Já o radar instalado próximo à Rua Luiz Anselmo somou 36.610 infrações, enquanto outro equipamento, nas imediações do Bonocô Center, flagrou 27.209 condutores em situação irregular.

Esses pontos aparecem entre os que mais multam em Salvador: ocupam, respectivamente, a segunda, terceira e quinta posições no ranking geral da cidade.

Veja os 10 radares que mais multaram motoristas em Salvador no ano passado

Av. Paulo VI x Rua das Camélias – 53.130 registros por Reprodução
Av. Mário Leal Ferreira, 509 x Posto BR (Portátil/Casulo) – 40.124 registros por Reprodução
Av. Mário Leal Ferreira x Próximo à Rua Luiz Anselmo – 36.610 registros por Reprodução
Av. Pres. Castelo Branco x Defronte à Tv Marquês de Barbacena (Portátil/Casulo) – 44.766 registros por Reprodução
Av. Mário Leal Ferreira x Próx. Bonocô Center – 27.209 registros por Reprodução
Av. 29 de Março x Próximo ao Acesso do Jd. Nova Esperança – 24.492 registros por Marina Silva/CORREIO
Av. 29 de Março x Próximo ao Acesso do Jd. Nova Esperança – 22.689 registros por Marina Silva/CORREIO
Marginal da Av. Luís Viana x Após saída da 3ª Av. do C.A.B. – 19.929 registros por Marina Silva/CORREIO
Av. Luís Viana, próx. à saída do Parque Tecnológico da Bahia – 19.570 registros por Marina Silva/CORREIO
Rua da Paciência x Travessa Lydio de Mesquita – 18.416 registros por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
Av. Paulo VI x Rua das Camélias – 53.130 registros por Reprodução

Por que a Bonocô concentra tantas multas?

Segundo o superintendente da Transalvador, Diego Brito, o excesso de velocidade explica a maior parte das autuações. Em abril de 2025, o limite da Bonocô foi reduzido de 70 km/h para 60 km/h, mudança que acompanhou a implantação da motofaixa. A alteração é apontada como um dos fatores que contribuíram para a recorrência da avenida entre as líderes em notificações.

Na Bahia, as penalidades por excesso de velocidade variam conforme o percentual acima do limite permitido. A infração média custa R$ 130,16; a grave, aplicada quando o excesso fica entre 20% e 50%, resulta em multa de R$ 195,23; já a infração gravíssima, acima de 50% do limite, chega a R$ 880,41 e prevê suspensão do direito de dirigir, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O superintendente destaca ainda o papel educativo da fiscalização eletrônica. “Hoje há trechos da Paralela em que praticamente não há mais notificações, porque os condutores sabem da existência do radar e passam a trafegar de forma adequada. É um processo educativo”, afirma.

A Transalvador reforça que a instalação de radares e o uso de videomonitoramento são estratégias fundamentais para a prevenção de acidentes. Em vias de grande fluxo, essas ferramentas permitem fiscalização contínua sem provocar retenções no trânsito, além de atender às normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

