Os 10 radares que mais multam motoristas em Salvador; veja lista

Primeiro lugar disparou mais de 53 mil registros

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 06:30

Confira os radares na BR-324
Radar  Crédito: Marina Silva/CORREIO

Salvador teve radar que chegou a aplicar mais de 53 mil multas em 2025, segundo dados mais recentes da Transalvador. O equipamento que lidera o ranking dos que mais multaram no ano passado está localizado na Avenida Paulo VI x Rua das Camélias, com 53.130 registros.

Em segundo e terceiro lugar aparecem dois trechos da Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô). A via, inclusive, é a que mais se repete na lista, voltando ao ranking também na quinta posição. Somados, os três radares instalados na Bonocô registraram mais de 100 mil multas em 2025. 

Outras avenidas de grande fluxo também aparecem no levantamento. A Avenida Luís Viana (Paralela) surge duas vezes, com registros no trecho após a saída da 3ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB) e próximo à saída do Parque Tecnológico da Bahia. Veja ranking completo abaixo: 

Veja os 10 radares que mais multaram motoristas em Salvador no ano passado

Av. Paulo VI x Rua das Camélias – 53.130 registros por Reprodução
Av. Mário Leal Ferreira, 509 x Posto BR (Portátil/Casulo) – 40.124 registros por Reprodução
Av. Mário Leal Ferreira x Próximo à Rua Luiz Anselmo – 36.610 registros por Reprodução
Av. Pres. Castelo Branco x Defronte à Tv Marquês de Barbacena (Portátil/Casulo) – 44.766 registros por Reprodução
Av. Mário Leal Ferreira x Próx. Bonocô Center – 27.209 registros por Reprodução
Av. 29 de Março x Próximo ao Acesso do Jd. Nova Esperança – 24.492 registros por Marina Silva/CORREIO
Av. 29 de Março x Próximo ao Acesso do Jd. Nova Esperança – 22.689 registros por Marina Silva/CORREIO
Marginal da Av. Luís Viana x Após saída da 3ª Av. do C.A.B. – 19.929 registros por Marina Silva/CORREIO
Av. Luís Viana, próx. à saída do Parque Tecnológico da Bahia – 19.570 registros por Marina Silva/CORREIO
Rua da Paciência x Travessa Lydio de Mesquita – 18.416 registros por Marina Silva/CORREIO
Segundo o superintendente da Transalvador, Diego Brito, a liderança do radar da Avenida Paulo VI está relacionada à existência de uma via exclusiva para ônibus, que frequentemente não é respeitada por motoristas de outros veículos. “Por desconhecimento ou de forma proposital, há condutores que circulam naquela faixa e, consequentemente, acabam sendo multados”, explica.

Nas demais vias, a maioria das autuações está ligada ao excesso de velocidade. Em abril de 2025, o limite de velocidade da Avenida Bonocô foi reduzido de 70 km/h para 60 km/h, mudança associada à implantação da motofaixa. A alteração é apontada como um dos principais fatores para a recorrência da avenida no ranking.

Na Bahia, a multa por excesso de velocidade varia entre R$ 130,16 (média), R$ 195,23 (grave), de 20% a 50% acima, e R$ 880,41 (gravíssima), acima de 50%, com suspensão do direito de dirigir, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

O superintendente ainda ressalta que, de acordo com estudos técnicos, a presença de radares contribui para a redução de acidentes. “Hoje há trechos da Paralela em que praticamente não há mais notificações, porque os condutores sabem da existência do radar e passam a trafegar de forma adequada. É um processo educativo”, afirma.

A implantação de radares e do videomonitoramento é uma das principais estratégias para prevenir acidentes. Segundo a autarquia, em vias de grande fluxo, essas ferramentas são a forma mais eficiente de fiscalização sem causar retenções no trânsito, além de atender às normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Trânsito Radar Multa

