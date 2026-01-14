Acesse sua conta
Última oportunidade: Senai tem mais de mil vagas gratuitas em cursos para 15 cidades da Bahia

Inscrições podem ser realizadas até esta quarta-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 07:00

Processo Seletivo 2026.1 oferece 5.617 vagas em cursos presenciais e semipresenciais em 14 cidades do estado. Na imagem, alunos do curso de Manutenção Automotiva, no SENAI Dendezeiros
Senai oferece 1.127 vagas na Bahia Crédito: Valter Pontes/ Cooperphoto/ Sistema FIEB/Divulgação

Termina nesta quarta-feira (14) o prazo de inscrições para cursos presenciais e semipresenciais do Senai. Ao todo, são oferecidas 1.127 vagas em Salvador e outras 14 cidades do estado.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter obtido nota média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em qualquer edição entre 2020 e 2024. Os cursos têm duração entre 18 e 24 meses e abrangem áreas de alta demanda no mercado de trabalho, como desenvolvimento de sistemas, edificações, eletromecânica, eletrotécnica, logística, manutenção automotiva, manutenção de máquinas industriais, mecânica, mecatrônica, modelagem digital da construção civil, multimídia, petroquímica, programação de jogos digitais, química, redes de computadores, refrigeração e climatização, segurança do trabalho e sistemas de energia renovável, entre outras formações técnicas.

Além da capital baiana, há vagas disponíveis nos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

As aulas começam no dia 2 de fevereiro e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Senai Bahia.

