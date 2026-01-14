Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O sintoma que a atriz Titina Medeiros teve antes do diagnóstico de câncer

Doença é considerada de tratamento difícil

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 08:48

Titina Medeiros
Titina Medeiros Crédito: Reprodução

Um amigo próximo de Titina Medeiros, que morreu neste domingo (11), aos 49 anos, em Natal, no Rio Grande do Norte, revelou que a atriz já enfrentava sinais da doença desde o início do ano passado, quando ainda não sabia que tinha câncer no pâncreas.

De acordo com Raildon Lucena, a artista começou a sentir dores persistentes na coluna, o que chegou a alterar planos pessoais. Os dois viajariam juntos para o interior do Ceará, mas Titina precisou desistir por causa do incômodo físico. Após o episódio, ela procurou atendimento médico e passou por uma série de exames, que confirmaram o diagnóstico em abril de 2025. “Ela compartilhou comigo e a gente trocou muita ideia. Dei muita força para ela”, disse ele em uma publicação em rede social.

Confira destaques da carreira de Titina Medeiros

Tititna ganhou projeção nacional com a personagem Socorro em Cheias de Charme por Divulgação/Globo
Na novela No Rancho Fundo, ela viveu a vilã Nivalda por Divulgação/Globo
Ela participou de produções audiovisuais por Divulgação
No espetáculo Candeia do grupo Estação de Teatro, ela estreou com diretora por Brunno Martins/Divulgação
Titina Medeiros tratava um câncer no pâncreas por Beatriz Damy/TVGlobo
Ela era casada com o também ator César Ferrario por Reprodução
1 de 6
Tititna ganhou projeção nacional com a personagem Socorro em Cheias de Charme por Divulgação/Globo

A dor na coluna pode estar associada ao câncer de pâncreas, especialmente quando o tumor pressiona nervos localizados na parte posterior do órgão, provocando desconforto que irradia para as costas. Trata-se de um sintoma inespecífico e pouco característico, o que faz com que seja frequentemente confundido com problemas musculares ou ortopédicos, atrasando o diagnóstico. Na maioria dos casos, só ganha maior relevância quando aparece de forma persistente ou acompanhada de outros sinais, como perda de peso sem causa aparente, fraqueza e icterícia.

Titina Medeiros, conhecida por trabalhos em novelas da Globo como Cheias de Charme e No Rancho Fundo, morreu em decorrência de complicações provocadas pelo câncer de pâncreas. A atriz tinha 48 anos e recebeu a confirmação da doença no ano passado.

Um dos cânceres mais difíceis de tratar

O câncer de pâncreas é considerado um dos mais agressivos e difíceis de identificar precocemente. Embora represente cerca de 1% dos diagnósticos oncológicos no Brasil, responde por aproximadamente 5% das mortes causadas por câncer no país. O órgão afetado é responsável, entre outras funções, pela produção de insulina.

Nos últimos anos, a doença ganhou destaque no noticiário após atingir diferentes personalidades conhecidas. Entre elas estão o cantor de R&B D’Angelo, que morreu em outubro, o guitarrista dos Titãs, Tony Bellotto, diagnosticado em março do ano passado, e o chef e apresentador Edu Guedes, que entrou em remissão após retirar o tumor por meio de cirurgia.

Especialistas apontam que um dos principais desafios no enfrentamento do câncer de pâncreas é o fato de ele evoluir, na maioria dos casos, sem sintomas claros nos estágios iniciais. Isso faz com que o diagnóstico ocorra tardiamente, quando a doença já está mais avançada e as opções de tratamento são mais limitadas.

Quando os sinais aparecem, podem incluir fraqueza intensa, emagrecimento sem causa aparente e icterícia, caracterizada pelo amarelamento da pele e dos olhos. A confirmação costuma envolver exames de imagem, testes laboratoriais e, em muitos casos, biópsia do tecido afetado.

O tratamento varia conforme cada situação. A cirurgia é considerada a alternativa com melhores perspectivas, mas só costuma ser indicada quando o tumor é detectado cedo. Como isso nem sempre acontece, abordagens como quimioterapia e radioterapia acabam sendo as mais utilizadas nos estágios mais avançados da doença.

Tags:

Câncer Titina Medeiros

Mais recentes

Imagem - A partir de R$ 30: veja agenda de festas privadas na Lavagem do Senhor do Bonfim

A partir de R$ 30: veja agenda de festas privadas na Lavagem do Senhor do Bonfim
Imagem - Guarajuba, Itacimirim e mais: decreto proíbe uso de churrasqueira em praias baianas

Guarajuba, Itacimirim e mais: decreto proíbe uso de churrasqueira em praias baianas
Imagem - Linhas de ônibus terão trajetos modificados para a Lavagem do Senhor do Bonfim; confira

Linhas de ônibus terão trajetos modificados para a Lavagem do Senhor do Bonfim; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Salva-vidas do Wet'n Wild morre após mergulhar para recuperar aliança de turista
01

Salva-vidas do Wet'n Wild morre após mergulhar para recuperar aliança de turista

Imagem - Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia
02

Bares e restaurantes só poderão funcionar até às 2 horas após decreto na Bahia

Imagem - 'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida
03

'Me importa pouco', diz jogador do Vitória após receber prêmio de melhor da partida

Imagem - Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema
04

Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema