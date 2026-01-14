Acesse sua conta
Linhas de ônibus terão trajetos modificados para a Lavagem do Senhor do Bonfim; confira

Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) montou uma operação especial de transporte

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 08:12

Ônibus em Salvador
Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) montou uma operação especial de transporte para atender às mudanças temporárias nos itinerários de ônibus, a partir das 6h, para a Lavagem do Bonfim. A festa ocorreu nesta quinta-feira (15), com cortejo entre o Comércio e a Colina Sagrada do Bonfim

Linhas de ônibus que circulam por regiões próximas aos locais por onde passa o cortejo terão seus trajetos modificados ao longo do dia. São elas as linhas provenientes do Largo do Tanque com destino à Liberdade, Av. da França, São Joaquim, Calçada, Campo Grande, Comércio e Av. Contorno; provenientes do Campo Grande e Vale do Canela com destino ao Comércio e Calçada; provenientes do Aquidabã com destino à Avenida Suburbana, Campo Grande, Comércio e Av. Contorno; da Avenida Suburbana, Península Itapagipana e Calçada com destino ao Túnel Américo Simas/ Aquidabã, Campo Grande e Vale do Canela; e do Largo do Tanque e da Av. Suburbana com destino à Península Itapagipana.

Dezenove linhas regulares operarão com horário estendido, até 0h, atendendo diretamente a área do evento. São elas: 1535 – Vista Alegre x Ribeira | 1662 – Base Naval x Ribeira | 1638 – Fazenda Coutos x Ribeira | 1608 – Paripe x Ribeira | 0201 – Ribeira/Bonfim x Campo Grande | 0216 – Ribeira x Lapa | 0343 – Fazenda Grande do Retiro x Ribeira | 0213 – Ribeira x Federação | 0221 – Ribeira x Barbalho/Fazenda Garcia | 0214 – Massaranduba x Estação Hiper BRT | 0217 – Ribeira x Estação Hiper BRT | 0237 – Ribeira x Rio Sena/A. Santa Terezinha | 0713 – Santa Cruz x Calçada/Bonfim | 0720 – Vale das Pedrinhas x Vila Rui Barbosa | 1142 – Cabula VI x Ribeira (R2) | 1145 – Terminal Acesso Norte x Ribeira | 1403 – Cajazeira 11 x Ribeira.

Além disso, foram disponibilizados 36 ônibus reguladores na Ribeira, posicionados no Largo do Papagaio, atuando das 13h às 22h. Já na Estação da Lapa, haverá 10 veículos reguladores, também das 13h às 22h, para atender possíveis picos de demanda e reduzir o tempo de espera dos usuários.

Taxi e mototáxi

Haverá fila de mototáxi no Largo de Roma e na Rua Imperatriz, nas proximidades do Colégio São José. Também será disponibilizada fila de táxi ao lado da Praça Irmã Dulce, no espaço destinado ao estacionamento da Zona Azul, e ao lado da saída do terminal do ferry-boat, ampliando as opções de transporte para quem deixa a área do evento.

Ascensores

Durante a Lavagem do Bonfim, os ascensores urbanos funcionarão gratuitamente, facilitando o deslocamento entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. O Elevador Lacerda estará em operação das 6h às 22h, enquanto o Elevador do Taboão funcionará das 6h30 às 18h30. Os planos inclinados também terão funcionamento especial: os Planos Inclinados Gonçalves e Liberdade/Calçada operarão das 6h às 19h; já o Plano Inclinado do Pilar, das 6h30 às 19h.

Equipes de fiscalização da Semob estarão distribuídas ao longo do percurso e nas principais estações para orientar passageiros, motoristas e operadores, podendo realizar ajustes operacionais em tempo real, conforme a dinâmica do evento. As concessionárias também deverão manter equipes de apoio durante todo o dia para auxiliar nas alterações de itinerário.

