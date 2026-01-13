Acesse sua conta
Muda todo ano! Qual é a data exata da Lavagem do Senhor do Bonfim?

Data não consta no calendário de feriados da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:01

Lavagem do Senhor do Bonfim
Lavagem do Senhor do Bonfim Crédito: Nara Gentil/CORREIO

Uma das festas populares mais importantes de Salvador, a tradicional Lavagem do Bonfim é realizada em data móvel: sempre na segunda quinta-feira após o Dia de Reis (6 de janeiro). Neste ano, a celebração acontece na próxima quinta-feira (15).

Embora pareça, o dia não é feriado em Salvador. Muita gente desconhece, mas a data não consta oficialmente no calendário de feriados municipais da capital baiana.

A lavagem, que reuniu mais de 1 milhão de pessoas no ano passado, começa em frente à Igreja da Conceição da Praia, no Comércio, onde acontece um Culto Ecumênico. Depois, dá-se início a uma caminhada de 8 km até a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim.

Igreja do Bonfim é cenário de lavagem histórica

Basílica do Senhor do Bonfim por Arisson Marinho/CORREIO
Fitas do Senhor do Bonfim por Divulgação
Dona Josefa cumprindo a tradição das fitinhas do Senhor do Bonfim por Ascom - Hospital da Mulher
Lavagem do Bonfim reúne mais de um milhão de pessoas por Wuiga Rubini/GOVBA
Baiana na Lavagem do Bonfim por Paula Fróes/CORREIO
Baiana na Lavagem do Bonfim por Paula Fróes/CORREIO
Procissão marítima da imagem do Senhor do Bonfim por Arisson Marinho/CORREIO
Lavagem do Bonfim reúne milhares de pessoas na Colina Sagrada por Betto Jr./Arquivo CORREIO
1 de 8
Basílica do Senhor do Bonfim por Arisson Marinho/CORREIO

Vários cortejos fazem o trajeto, inclusive as baianas que ao chegarem, lavam a escadaria da igreja. Também é grande a quantidade de pessoas que se revezam no gradil da igreja para amarrarem suas fitinhas e fazerem seus pedidos. No final do dia, é comum grupos de amigos voltarem em festas dentro de barcos, escunas e lanchas pela Baía de Todos-os-Santos.

Leia mais

Imagem - Imagem do Senhor do Bonfim é conduzida em procissão marítima neste domingo (11); veja fotos

Imagem do Senhor do Bonfim é conduzida em procissão marítima neste domingo (11); veja fotos

Imagem - Lavagem do Bonfim, procissões e missas: veja a programação completa da Festa do Bonfim 2026

Lavagem do Bonfim, procissões e missas: veja a programação completa da Festa do Bonfim 2026

Três dias após a lavagem, no dia 18 de janeiro, acontece o encerramento da programação religiosa do Bonfim com celebrações na Basílica do Bonfim. Veja programação completa aqui.

Tags:

Lavagem Senhor do Bonfim

