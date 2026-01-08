PADROEIRO DO CORAÇÃO DOS BAIANOS

Lavagem do Bonfim, procissões e missas: veja a programação completa da Festa do Bonfim 2026

Celebrações religiosas, cortejos e encontros culturais tomam conta da Cidade Baixa em um dos eventos mais aguardados do calendário baiano

Monique Lobo

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 17:27

Imagem do Senhor do Bonfim reverenciada pelos devotos na Colina Sagrada Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Os tradicionais festejos ao padroeiro do coração dos baianos, o Senhor do Bonfim, já se aproximam. Nesta quinta-feira (8), teve início da programação que segue até o dia 18 de janeiro. A celebração contará com missas, quermesses, procissões (terrestre e marítima), apresentações culturais, a tradicional Lavagem de Corpo e Alma e o rito solene do novenário, que acontecerá sempre às 19h.

Confira a programação completa:

08 de janeiro (quinta-feira)

18h30: Hasteamento da bandeira do Senhor Bom Jesus do Bonfim, na praça da Basílica Santuário, dando início à programação da festa 2026.

19h: Novena preparatória

Subtema: “Início do Ministério Público de Jesus, o Amado Senhor do Bonfim” (Mc 1, 14-20)

Pregador: Padre Sérgio Francisco Alves Filho (Reitor do Santuário Arquidiocesano Nosso Senhor do Bonfim em Minas Gerais)

Homenageados: Entidades e Instituições que representam a Península Itapagipana

Paraninfo: Rosemma Maluf (Empresária e Vice Presidente da Associação Comercial da Bahia)

09 de janeiro (sexta-feira)

19h: Novena preparatória

Subtema: “Jesus, o Amado Senhor do Bonfim, anunciava o Reino de Deus, ensinava e realizava milagres” (Mt 4, 23-25)

Pregador: Padre Eduardo César Oliveira (Pároco da Paróquia do Senhor do Bonfim na cidade do Senhor do Bonfim, na Bahia)

Paraninfos: Suely Temporal (Presidente da Associação Baiana de Imprensa), Augusto

Correia Lima (Diretor Geral da TV Band Nordeste) e Antônio Walter Pinheiro (Diretor Presidente da Tribuna da Bahia)

10 de janeiro (sábado)

16h: Concentração do Apostolado da Oração, encerrando com a Missa campal às 17h.

19h: Novena preparatória

Subtema: “Jesus, o Amado Senhor do Bonfim, escolheu e chamou doze apóstolos.” (Mc 3,13-19)

Pregador: Padre Josevaldo Carvalho Nascimento (Pároco da Paróquia São Pedro do Monte, representante da Comunidade do Senhor do Bonfim em Muritiba, na Bahia)

Homenageados: Irmandade da Boa Morte e Secretaria de Combate à Fome da Bahia

Paraninfos: Marcos Oliveira (Juiz da Irmandade do Senhor do Bonfim de Sergipe), Prior da Irmandade da Boa Morte, Prior da Irmandade do Rosário dos Pretos, Tiago Pereira da Costa (Secretário de Combate à Fome do Estado da Bahia) e Sérgio Goes Dantas Barbosa - (Juiz da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição da Praia).

Atração: A partir das 18h, haverá quermesse com barracas de doces, salgados e outras iguarias.

11 de janeiro (domingo)

A partir das 5h30min, a Basílica permanecerá aberta com missas nos seguintes horários: 9h, 11h, 15h e 17h.

07h30: Será celebrada uma Missa em frente a Igreja de Nossa Senhora da Penha de França (na Ribeira)

Após a Missa, terá início a Procissão Marítima do Translado da imagem do Senhor do Bonfim até o Cais do porto (localizado na Praça Maria Felipa), onde a imagem será recebida pelos fiéis e conduzida à Basílica da Conceição da Praia.

As demais embarcações que acompanharão a procissão, deverão sair e retornar para os locais definidos por seus proprietários ou organizadores.

19h: Novena preparatória

Subtema: “Jesus, o Amado Senhor do Bonfim, ensinava contando parábolas” (Mc 4, 26-34)

Pregador: Padre Emanoel David Sobrinho (Juiz Auditor da Câmera Eclesial da Arquidiocese de Feira de Santana e Pároco da Paróquia do Senhor do Bonfim em Bonfim de Feira, na Bahia)

Homenageados: Magistrados baianos

Paraninfo: Desembargador José Rotondano (Presidente eleito do Tribunal de Justiça da Bahia, membro do Conselho Nacional de Justiça)

12 de janeiro (segunda-feira)

14h: Concentração Arquidiocesana dos Enfermos com oração e Adoração ao Santíssimo Sacramento, concluindo com missa às 15h.

19h: Novena preparatória

Subtema: “Jesus, o Amado Senhor do Bonfim, pregava a conversão e não condenava ninguém” (Jo 8, 1-11)

Pregador: Padre Leandro Pereira da Silva, Pároco da Paróquia Senhor do Bonfim da cidade de Estância em Sergipe

Paraninfo: Pedro Maia (Procurador Geral do Ministério Público da Bahia e Presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União)

13 de janeiro (terça-feira)

14h: Concentração Arquidiocesana dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística com oração e adoração ao Santíssimo Sacramento, concluindo com Missa às 17h.

19h: Novena preparatória

Subtema: “O sermão das Bem-aventuranças” (Lc 6,17-26)

Pregador: Padre Pedro Moraes Brito Júnior (Reitor do Santuário Senhor do Bonfim em Feira de Santana)

Homenageados: Associação Comercial da Bahia e da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Bahia

Paraninfos: Paulo Cavalcanti (Presidente do Conselho da Associação Comercial da Bahia), Joaci Goes (empresário baiano membro do Conselho Superior da Associação Comercial da Bahia) e Daniela Borges (Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Bahia)

14 de janeiro (quarta-feira)

9h: Missa Devocional ao Santíssimo Sacramento

19h: Novena preparatória

Subtema: “Jesus, o Amado Senhor do Bonfim, ensina a lógica do Reino” (Lc 6,27-38)

Pregador: Padre Leomar Sousa da Silva (Reitor do Santuário Senhor do Bonfim na cidade de Natividade no Tocantins)

Homenageados: Forças de Segurança

Paraninfos: Almirante Gustavo Garriga (Comandante do Segundo Distrito Naval), General André Ribeiro (Comandante da VI Região Militar), Coronel Aviador Saulo Sobreira (Comandante da Base Aérea de Salvador), Delegado Flávio Márcio Albergaria Silva (Superintendente da Polícia Federal na Bahia), Marcelo Werner (Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia e Delegado Federal) e Coronel Humberto Sturaro (Diretor Geral da Guarda Municipal de Salvador)

15 de janeiro (quinta-feira) - Dia da Tradicional Lavagem do Adro da Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim

7h – Saída da 16ª Caminhada “Lavagem de Corpo e Alma”, da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Colina Sagrada.

Após a chegada da Caminhada, Padre Edson Menezes da Silva, reitor da Basílica Santuário, transmitirá da janela central da Igreja uma mensagem e concederá a todos uma bênção, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim. Após o momento, será realizado o ritual da lavagem das escadarias

Neste dia não haverá novena às 19h

16 de janeiro (sexta-feira)

19h: Novena preparatória

Subtema: “A parábola do Bom Samaritano” (Lc 10,30-37)

Pregador: Padre Anderson Lima de Araújo (Pároco da Paróquia São João Batista, representante da Comunidade do Senhor do Bonfim em Mata de São João, na Bahia)

Homenageados: Agentes do Turismo e Cultura

Paraninfos: Maurício Bacelar (Secretário de Turismo do Estado da Bahia), Vice Prefeita Ana

Paula Matos (Secretaria de Turismo da Cidade de Salvador), Pedro Costa (Presidente do Conselho Baiano de Turismo) e Deivid Lourenço (Reitor da Universidade Católica do Salvador)

Atrações: A partir das 18h, haverá quermesse com barracas de doces, salgados e outras iguarias. Após a novena, também, acontecerá a apresentação de Ternos de Reis.

17 de janeiro (sábado)

19h: Novena preparatória

Subtema: “Jesus, o Amado Senhor do Bonfim, ensina a rezar” (Lc 11,1-4).

Pregador: Padre Edson Menezes da Silva (Reitor da Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim em Salvador, na Bahia)

Homenageados: Agentes da agropecuária e agricultura

Paraninfos: Humberto Miranda (Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia), Pablo Barroso (Secretário de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia) e João Martins (Presidente da Confederação Nacional da Agricultura - CNA)

Atrações: A partir das 18h, haverá quermesse com barracas de doces, salgados e outras iguarias. Após a novena, também acontecerão apresentações musicais e culturais





18 de janeiro (domingo) - Dia Solene e festivo em honra ao Senhor do Bonfim

5h: Alvorada

Missas: 5h, 6h, 7h30, 9h, 10h30 e 15h

Missa Solene: às 10h30, presidida por Dom Sérgio da Rocha, Cardeal Arcebispo Metropolitano da nossa Arquidiocese. No final da Celebração o Cardeal Arcebispo dará a

Bênção Apostólica com Indulgência Plenária, também, será realizado o descerramento da bandeira da festa 2026.

16h: Procissão dos Três Pedidos saindo da Igreja de Nossa Senhora dos Mares (Largo dos Mares)

Na chegada à Colina Sagrada, os fiéis darão três voltas em torno da Basílica Santuário,