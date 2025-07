POR POUCO TEMPO

Raridade à vista: imagem original do Senhor do Bonfim está exposta ao público

Mudança de local provisória da imagem começou nesta sexta-feira (11)

Os devotos que visitarem a Basílica Santuário Senhor do Bonfim nos próximos dias, em Salvador, poderão vivenciar uma experiência rara: a possibilidade de venerar a imagem do Senhor do Bonfim de perto, mais especificamente na nave central da igreja, onde ficará até o dia 10 de agosto. >