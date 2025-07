EMBOSCADA EM VALÉRIA

Polícia prende em escola suspeito de participar da morte do policial federal Lucas Caribé

Valete de Paus do Baralho do Crime da SSP é localizado e preso em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador

A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta sexta-feira (11), Ariel Luciano Bispo, conhecido como Ariel, procurado por tráfico de drogas, homicídios e participação em organização criminosa. Ele também teve participação na emboscada contra policiais federais, no bairro de Valéria, em Salvador, em 2023, e que acabou na morte do agente Lucas Caribé .>

Ariel era o Valete de Paus do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP/BA), ferramenta que reúne os criminosos mais procurados do estado.>

A prisão foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento Especializado de Investigação Criminais (Deic), após trabalho investigativo que identificou o esconderijo do foragido em uma residência no bairro de Vila Praiana, em Lauro de Freitas.>