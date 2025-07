DEVOLUÇÃO

Agências dos Correios começam a atender aposentados para devolução de valores desviados

Beneficiários serão informados sobre os valores e, caso concordem com o montante, o crédito será efetuado em até 30 dias

Começou nesta sexta-feira (11) o atendimento nas agências dos Correios a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiveram descontos indevidos realizados por entidades associativas. Nesta terceira etapa, os beneficiários poderão aderir ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal - ação necessária para que recebam a devolução dos valores diretamente em suas contas, sem precisar recorrer à Justiça. >

Os depósitos seguirão a ordem cronológica da adesão ao acordo, ou seja, aqueles que aderirem primeiro vão receber primeiro. O valor será pago em parcela única, atualizado monetariamente com base no IPCA, desde a data de cada desconto até sua inclusão na folha de pagamento.>

O plano de ressarcimento é resultado de um pacto de conciliação assinado entre várias instituições. Além do Ministério da Previdência Social e do INSS, assinaram a Advocacia-Geral da União (AGU), a Defensoria Pública da União (DPU), o Ministério Público Federal (MPF) e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB).>

A partir de agosto, o Instituto vai intensificar ações presenciais em comunidades com o PREVBarco, que levará atendimento a populações ribeirinhas e regiões remotas. O calendário com as datas e os municípios atendidos pelo PREVBarco poderá ser consultado no site do INSS e pela Central 135.>