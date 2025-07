60 ANOS DE CARREIRA

Ingressos para datas extras da turnê de Bethânia já estão à venda

Novos ingressos começaram a ser vendidos nesta sexta-feira (11)

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de julho de 2025 às 22:36

Maria Bethânia Crédito: Reprodução

Após uma enxurrada de pedidos por novas datas para a turnê “Maria Bethânia – 60 Anos de Carreira”, teve início, nesta sexta-feira (11), a venda dos novos ingressos para o show da cantora baiana em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro.>

As apresentações extras serão realizadas no Rio de Janeiro nos dias 20 e 21 de setembro, em São Paulo nos dias 18 e 19 de outubro, e em Salvador no dia 16 de novembro, nos mesmos locais dos shows já programados anteriormente. As entradas podem ser adquiridas pelo site TicketMaster. >

O valor do ingresso varia entre R$ 280 e R$ 560 em Salvador, mas a única opção de meia-entrada disponível é para idosos - as demais estão esgotadas. Em São Paulo o preço varia entre R$ 220 e R$ 980; e no Rio de Janeiro vai de R$ 380 a R$ 980.>

Na Bahia, as apresentações de Bethânia serão realizadas no dias 15 e 16 de novembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). A primeira venda dos ingressos durou cerca de 1h30 no dia 3 de julho. Os fãs foram às redes pedir mais dias de show e ganharam cinco novas possibilidades de data. Veja o calendário da turnê:>

Rio de Janeiro: 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de setembro.>

São Paulo: 4, 5, 11, 12, 18 e 19 de outubro.>