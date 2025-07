ACLAMADA

Fãs pedem novas datas após ingressos para show de Bethânia esgotarem em menos de 2h

Turnê "Maria Bethânia – 60 Anos de Carreira" terá apenas uma apresentação em Salvador

As vendas de ingressos para a turnê em comemoração aos 60 anos de carreira de Maria Bethânia foram iniciadas às 10h desta quinta-feira (03), mas em menos de 2h todas as entradas foram esgotadas. A turnê “Maria Bethânia – 60 Anos de Carreira” terá apresentações em três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. >

Segundo levantado pelo G1, as vendas duraram apenas 1h30. Com o esgotamento dos ingressos disponíveis, os fãs foram ao perfil de Bethânia pedir por novas datas de apresentação, principalmente em Salvador, que terá apenas um show, em 15 de novembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). "Estou na fila há mais de 40 minutos e não tem mais a opção de ingressos em Salvador", relatou uma fã, menos de 1h após abertura das vendas. >

Apesar do grande volume de fãs baianos solicitando novas datas, pedidos como "Precisamos de mais datas em SP" e "Libera data extra para o RJ" também lotaram a publicação da cantora em seu perfil do Instagram. >

No Rio de Janeiro, os shows serão realizado nos dias 6, 7, 13 e 14 de setembro no Vivo Rio. Em São Paulo, Bethânia sobe ao palco do Tokio Marine House nos dias 4, 5, 11 e 12 de outubro. A vendas foram realizadas pelo site TicketMaster. Os ingressos variaram entre R$ 240 e R$ 560 em Salvador e entre R$ 270 e R$ 980 no Rio e em São Paulo.>