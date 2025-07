60 ANOS DE CARREIRA

Após esgotar ingressos, Maria Bethânia anuncia show extra em Salvador

Ingressos acabaram em menos de 2h

A cantora Maria Bethânia confirmou novas datas para a turnê que celebra seus 60 anos de trajetória artística. As apresentações extras serão realizadas no Rio de Janeiro nos dias 20 e 21 de setembro, em São Paulo nos dias 18 e 19 de outubro, e em Salvador no dia 16 de novembro, nos mesmos locais dos shows já programados anteriormente. >

Promovida pela Live Nation Brasil e apresentada pela Elo, a série de shows revisita a carreira da artista baiana com repertório especial e cenário já aprovado pelo público. As primeiras datas, que ocorrerão no Vivo Rio (6, 7, 13 e 14 de setembro), no Tokio Marine Hall (4, 5, 11 e 12 de outubro) e na Concha Acústica de Salvador (15 de novembro), tiveram ingressos rapidamente esgotados, o que motivou a inclusão das novas apresentações.>