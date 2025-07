PROGRAMA MUNICIPAL

Itapuã recebe Morar Melhor pela 3ª vez e ultrapassa 840 casas reformadas

Iniciativa prioriza famílias com renda de até três salários mínimos, casas com mulheres chefes de família, idosos e pessoas com deficiência.

Tharsila Prates

Publicado em 11 de julho de 2025 às 20:39

O prefeito e o secretário de Infraestrutura na casa de Crislane Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

O bairro de Itapuã foi beneficiado com mais 100 casas reformadas através do programa Morar Melhor, iniciativa da Prefeitura de Salvador que já ocorreu na região pela terceira vez, totalizando 843 residências alcançadas com as melhorias habitacionais.>

O Morar Melhor ocorre em áreas urbanas com déficit construtivo, priorizando famílias com renda de até três salários mínimos, casas com mulheres chefes de família, idosos e pessoas com deficiência.>

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) e o secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza, estiveram na localidade nesta sexta-feira (11) para a entrega das melhorias. >

“Esse programa tem a capacidade de trazer dignidade. Nesses quase 10 anos em que o Morar Melhor existe, estamos chegando a 60 mil casas reformadas, preservando as famílias nas comunidades onde estão seus costumes, suas tradições, sua vizinhança”, disse Bruno Reis. Ele afirmou ainda que as prioridades são elencadas pelas próprias famílias, que escolhem que obras serão feitas, no limite de até R$ 15 mil por cada habitação.>

O chefe do Executivo municipal visitou a casa da manicure Crislane Bacelar, 32 anos, uma das moradoras selecionadas em Itapuã. Antes do Morar Melhor ser concluído no local, a estrutura do imóvel dela era precária e sequer tinha banheiro. Além disso, o chão era de terra e também não havia reboco nas paredes, além do telhado que infiltrava.>

“Quando chovia, molhava tudo, e a água descia pela escada. Meu filho passava a madrugada recolhendo a água com balde e jogando pela janela", relembra Crislane, que é mãe solo e vive com três filhos. Emocionada, a manicure lembra que conseguiu construir a própria casa após muito esforço. O lar, no entanto, só possuía dois cômodos: um quarto e uma sala.>

“Comecei a construir, mas não consegui terminar. Tinha planos, claro, mas não sabia quando ia concluir as obras. Ter um banheiro, mesmo, é uma alegria. Antes, todos nós tínhamos que descer para a casa de minha mãe, que fica no andar de baixo”, acrescentou.>