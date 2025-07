EXTREMO SUL

Suspeito de executar motorista do Samu em Porto Seguro é preso

Polícia localizou o veículo utilizado para cometer o crime com placas adulteradas

Um dos suspeitos de matar o motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Weider da Silva Santos foi preso pela Polícia Civil nesta nesta quinta-feira (10). A vítima foi executada na noite de sábado (5) , na aldeia Juerama, em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia.>

O carro usado no homicídio de Weider foi localizado em uma oficina de pintura automotiva no município de Porto Seguro, já em processo de repintura e com as placas de identificação adulteradas, numa tentativa de dificultar a investigação, segundo informações da Polícia Civil. >