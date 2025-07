VIOLÊNCIA

Motorista do Samu é morto após homens invadirem casa e cobrarem dinheiro

Weider da Silva Santos foi agredido e morto na noite de sábado (5)

Um motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Seguro foi executado na noite de sábado (5), na aldeia Juerama, em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia. Ao menos quatro homens encapuzados invadiram a casa de Weider da Silva Santos, agrediram e dispararam contra a vítima. >

Segundo relatos de testemunhas, os agressores inicialmente exigiram dinheiro de Weider da Silva. Depois, ele foi agredido e retirado da casa pelos homens, que o mataram em seguida. Policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). >

A vítima trabalhava atualmente como motorista do Samu, mas chegou a exercer a mesma função no DPT de Porto Seguro. Ele era conhecido como 'Big Samuzinho' pelos colegas, que lamentaram a morte de Weider da Silva nas redes sociais. "Vai nos fazer muita falta. Ainda não acredito que você foi ceifado com tanta crueudade", disse um amigo. "Perder um colega de trabalho é triste demais, ontem mesmo o cara [estava] sorrindo com a gente. Difícil acreditar", escreveu outro. >