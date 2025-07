SAÚDE

Com câncer no pâncreas, Edu Guedes tem rins comprometidos

Apresentador Edu Guedes passou por cirurgia após crise renal e descoberta de nódulo no pâncreas

Heider Sacramento

Publicado em 6 de julho de 2025 às 14:28

Edu Guedes Crédito: Reprodução

O apresentador Edu Guedes, 51, foi diagnosticado com câncer e passou por uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após uma crise renal severa. A situação comprometeu o funcionamento dos rins e levou à descoberta de um nódulo no pâncreas. >

Segundo a assessoria do chef e de Ana Hickmann, a operação foi realizada após dias de mal-estar intenso causado por uma infecção renal. Edu precisou de mais de um procedimento emergencial antes de receber o diagnóstico da doença.>

Apesar do susto, Edu Guedes segue otimista e amparado por Ana Hickmann, com quem oficializou o casamento civil em maio deste ano.>