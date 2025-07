ADOÇÃO

Teca Pereira, de 'Vale Tudo', foi entregue aos 2 anos por mãe biológica para mulher rica

Filha de empregada doméstica que não tinha condições de cuidá-la, atriz foi adotada na infância

Elogiada pela atuação como Nise no remake de Vale Tudo, a atriz Teca Pereira, de 72 anos, já trouxe à público sua história de vida nada fácil. Com um trabalho reconhecido no teatro e no cinema, Teca foi entregue pela mãe biológica aos 2 anos de idade aos cuidados de uma mulher rica, que a adotou oficialmente aos 6 anos. Segundo a artista, a decisão da mãe, que era empregada doméstica, foi tomada porque ela não tinha condições de cuidar da pequena e queria evitar que fosse parar em um orfanato, como sua irmã mais velha. >