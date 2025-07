ALÉM DE JACARÉ

Nadador, tenista, cantor de pagode: Relembre os famosos que Sheila Mello namorou

Dançarina baiana revelou recentemente que viveu um affair com Jacaré, ex colega de 'É o Tchan'

Elis Freire

Publicado em 6 de julho de 2025 às 10:16

Scheila Mello Crédito: Reprodução

Sheila Mello voltou aos holofotes na última semana ao contar, pela primeira vez, que viveu um affair com Edson Cardoso, o Jacaré, em 1998, época em que ambos ainda faziam parte do grupo É o Tchan. A revelação aconteceu durante participação no podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e, segundo ela, o romance foi breve, dando lugar a uma admiração mútua.>

Além de Jacaré, a ex-loira do Tchan já namorou ou casou com outros famosos. Seu histórico amoroso inclui romances com personalidades do esporte e da música. >

Fernando Scherer

Scheila Melo foi casada por oito anos (de 2009 a 2018) com o ex-nadador Fernando Scherer, pai de sua filha Brenda, de 12 anos. Conhecido como Xuxa, ele se especializou nas provas de 50 metros livre e 100 metros livres, conquistando duas medalhas olímpicas de bronze. >

Alexandre Pires

De 2001 a 2007, a baiana manteve um relacionamento com o cantor de pagode Alexandre Pires. O namoro começou logo após ele terminar o romance com Carla Perez, a quem Sheila substituiu no É o Tchan.>

Cesar Cielo

Sheila também viveu um romance com o campeão olímpico Cesar Cielo. A dançarina ficou com o ex-nadador na mesma noite em que deu um toco em Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do “Big Brother Brasil”.>

“A Sheila Mello tocou no meu ombro, quando eu era segurança na boate, nem tinha entrado ainda no ‘Big Brother’, nem era famoso. Ela tocou no meu ombro e passou… Aí um dia eu a reencontrei, depois de dez anos, numa boate, e eu estava ali paquerando ela, tentando sair com ela… Só que chegou o Cielo, o nadador, que havia acabado de ganhar a medalha olímpica, e ficou com ela. Eu perdi para o Cielo”, contou Bambam.>

Feijão

O último relacionamento público da loira foi com o tenista João Souza, conhecido como Feijão. Eles ficaram juntos do início de 2020 até outubro de 2022. A distância acabou prejudicando o casal, já que ela mora em São Paulo e atleta no Rio.>

E atualmente?

Na mesma entrevista ao podcast Papagaio Falante onde revelou o romance com Jacaré há mais de 20 anos, Sheila contou que está conhecendo alguém, mas quis fazer mistério sobre o pretendente. A famosa, porém, deixou claros os critérios do seu “pretendente ideal”:>