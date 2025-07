MANIFESTAÇÃO CULTURAL

Montada a cavalo, filha de Ivete Sangalo participa da Festa do Vaqueiro no interior da Bahia

Marina está com o pai Daniel Cady em Curaça (BA)

Segura pião! Marina Sangalo, filha de Ivete Sangalo e Daniel Cady montou à cavalo ao lado do pai e de mais de mil vaqueiros na tradicional Festa do Vaqueiro de Curaça, município do interior da Bahia. Nas imagens compartilhadas por Daniel neste domingo (6), pai e filha aparecem sorridentes trotando acompanhando a marcha de vaqueiros, que cavalgam com vestes típicas do sertão nordestino.>

"Tropa preparada para a Festa do Vaqueiro em Curaça - BA", escreveu Cady nos Stories do Instagram, onde destacou ainda a experiência incrível que foi fazer parte dessa manifestação cultural ao lado da filha.>

Tradicional da cidade de Curaçá, a Festa do Vaqueiro é uma manifestação cultural celebrada em inúmeras cidades do interior do Estado pelos vaqueiros. O evento ocorre anualmente no primeiro final de semana de julho a essa figura que é símbolo da cidade e da resistência do sertão. A festa é reconhecida como um patrimônio cultural imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).>