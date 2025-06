VEIO AÍ MESMO!

Ivete Sangalo anuncia turnê especial cantando sambas

Show passará por Salvador e outras três capitais do Brasil; confira

Elis Freire

Publicado em 17 de junho de 2025 às 21:51

Ivete Sangalo Crédito: Divulgação

Como adiantou uma reportagem do CORREIO, Ivete Sangalo fará uma projeto dedicado especialmente ao samba - ritmo afro-brasileiro marcante no país. A turnê intitulada "Ivete Clareou" foi anunciada nas redes sociais oficiais da cantora nesta terça-feira (17), com datas já marcadas para shows em Salvador e em outras três capitais brasileiras: Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre.>

Inspirada na obra de Clara Nunes, a quem o título homenageia fazendo uma referência ao seu nome, o projeto traz a força dessa mulher ícone do samba como a maior referência. Com a turnê, a baiana promete mostrar ainda mais a sua versatilidade e potência cantando diversos gêneros da música. >

Com estreia marcada para o dia 25 de outubro, em São Paulo, a turnê chegará em Salvador no dia 30 de novembro; ainda não foi confirmado o local da apresentação. "Ivete Clareou" passa ainda por Belo Horizonte, em 1º de novembro, pelo Rio de Janeiro, em 22 de novembro, e por Porto Alegre, em 13 de dezembro.>

Confira:>

Datas da turnê Ivete Clareou Crédito: Reprodução

Samba na veia

Em entrevista ao CORREIO no São João de Maracanaú, no Ceará, na última sexta-feira (13), a cantora falou sobre a sua relação com o samba cultivada desde a infância e destacou que ela gostaria de trazer isso com mais força para sua carreira.>

“Cheguei em um momento da minha carreira onde vou me permitir tudo. Sem dúvida nenhuma, o samba está dentro disso. (…) A primeira música que aprendi na minha vida foi um samba de Clara Nunes”, contou. Trata-se de ‘Conto de Areia’, canção de 1974.>