ENTRETENIMENTO

Vem aí? Ivete Sangalo fala sobre futuro álbum de samba

Projeto é sonho antigo dos sonhos da cantora baiana

Millena Marques

Publicado em 15 de junho de 2025 às 16:00

Ivete Sangalo Crédito: Divulgação

Uma das cenas mais marcantes do Desfile das Campeãs em 2025, no Carnaval do Rio, foi a apresentação de Ivete Sangalo ao lado de Leci Brandão, Zezé Motta e IZA. A baiana iniciou o show com ‘O Canto das Três Raças’, canção que fez sucesso na voz da saudosa Clara Nunes, sob aplausos da plateia. Depois disso, um desejo antigo dos fãs ganhou ainda mais força: Ivete precisa lançar um álbum de samba. >

Bom, essa também é uma vontade da cantora. “Cheguei em um momento da minha carreira onde vou me permitir tudo. Sem dúvidas nenhuma, o samba está dentro disso. (…) A primeira música que aprendi na minha vida foi um samba de Clara Nunes”, disse Ivete em entrevista ao CORREIO no São João de Maracanaú, no Ceará, na última sexta-feira (13). Trata-se de ‘Conto de Areia’, canção de 1974.>

“Cresci dentro desse universo. Foi aberto o portal da música pra mim através do samba, do choro, da bossa e da música nordestina. Dentro disso tudo tem uma interseção fortíssima que gera, pra mim, a minha relação com a música baiana, com o carnaval, com música ancestral”, disse Ivete.>

Não seria a primeira vez que Ivete lançaria um projeto que não fosse exclusivamente de axé. Em 2021, aliás, a artista baiana ganhou um Grammy Latino com o ‘Arraiá da Veveta’, álbum com regravações de clássicos do forró. Entres elas, estão ‘Eu só quero um xodó’, de Dominguinhos, e ‘Te esperando na janela’, de Gilberto Gil. >

“Quando eu recebi a notícia do Grammy (Arraiá da Veveta), eu falei: ‘gente, que legal’. É para além de um projeto, é o carinho de uma genuína. Sou eu verdadeiramente”, pontuou Ivete.>