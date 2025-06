FÃ DE CARTEIRINHA

Do Fortal ao Madison Square Garden: conheça cearense que foi para 140 shows de Ivete Sangalo

João Paulo Sampaio foi hipnotizado por cantora baiana aos 13 anos

Millena Marques

Publicado em 15 de junho de 2025 às 07:00

João Paulo Sampaio e Ivete Sangalo Crédito: CORREIO/Reprorução Instagram

Há uma idade exata para encontrar o amor da vida? Bom, a resposta é desconhecida, mas tem gente que desfrutou deste privilégio muito cedo. Natural de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, João Paulo Sampaio foi hipnotizado aos 13 anos, mais especificamente no Fortal de 1995. A musa era Ivete Sangalo, que comandava a Banda Eva no carnaval fora de época do Ceará. Foi amor à primeira música. O encontro foi o primeiro dos 140 em 30 anos. >

“Quando eu ouvi ela cantando Pequena Eva, eu disse: ‘Não acredito que é essa mulher que canta essa música’. Eu completo o show de número 140 na minha cidade”, disse o empresário, aos 42 anos. O marco aconteceu na sexta-feira (13), no São João de Maracanaú. Esta, aliás, foi a primeira vez que Ivete cantou na cidade natal do fã.>

Três décadas não são três dias. Neste período, o cearense percorreu 14 estados, foi ao Carnaval de Salvador em seis edições, marcou presença em inúmeras micaretas e até prestigiou Mainha no Madison Square Garden, em 2010. Ivete foi a primeira brasileira em um espetáculo solo a esgotar os 15 mil ingressos do espaço, que é uma das principais arenas de shows do mundo.>

Neste ano, Sampaio participou de uma ação em um show que selecionou fãs de Ivete para a gravação do ‘Multishow Ao Vivo: Ivete Sangalo no Madison Square Garden’, mas não foi escolhido. No entanto, chegou a se fantasiar como a cantora. “Sai no show vestido de Ivete. Ela me viu, brincou, riu”, disse.>

As histórias são muitas. A mais especial entre elas carrega um tanto de afetividade. Afinal de contas, não é todo dia que Ivete Sangalo fala seu nome durante um show, não é? Foi o que aconteceu com João em 2003, em Fortaleza. “A primeira vez que ela me viu e lembrou o meu nome, cantando a música ‘Vem meu amor’. Eu estava no Fortal quando ela falou ‘João’ e mandou um beijo. Aquele momento é inesquecível”, contou.>

O show mais especial, no entanto, aconteceu em 2019, no Rock in Rio. “Eu consegui ficar na grade, não sabia que ela estaria na ponta do palco. Ela estava na bateria, e eu estava do lado”, disse.>

Antes do show em Maracanaú, Sampaio encontrou Ivete novamente, em um ação reservada para 15 fãs. Já na apresentação, a cantora fez questão de saudá-lo em cima do palco. “Eu queria dedicar esse show a ele (João) porque ele tem um projeto social lindo aqui em Maracanaú. (…) É um fã que eu tenho orgulho, aliás, os meu fãs, modéstia parte, com toda gentileza do mundo, me dão tanto orgulho”, disse Ivete.>