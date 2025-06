SÃO JOÃO DE MARACANAÚ

‘Uma oportunidade de me deleitar’, diz Ivete Sangalo sobre shows no São João

Cantora baiana se apresentou pela primeira vez no São João de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará

Millena Marques

Publicado em 14 de junho de 2025 às 18:18

Ivete Sangalo no São João de Maracanaú Crédito: Reprodução/Instagram

Nascida em Juazeiro, no norte da Bahia, Ivete Sangalo sempre deixou muito claro a relação que tem com a música nordestina, especialmente com o forró. Em 2021, aliás, a artista conquista o Grammy Latino com o ‘Arraiá da Veveta’, álbum com regravações de grandes clássicos do gênero. A agenda de junho é menos agitada do que a de fevereiro, fato, mas é um momento de deleite, segundo a cantora. >

Depois de abrir os festejos em Caruaru, cidade pernambucana que ostenta um dos melhores festejos juninos do Brasil, Ivete se apresentou em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. O show, que aconteceu nesta sexta-feira (13), foi a primeira apresentação da baiana no município.>

“Eu vivi isso na minha infância. A minha construção como indivíduo está completamente ligada a este tempo no Nordeste, vivendo em Juazeiro, com meus pais, com fogueira, com música boa e comida boa, que todo mundo pode ter”, disse Ivete em entrevista ao CORREIO.>

A simplicidade, aliás, é um dos pontos essenciais da festa destacados por Ivete. “Todo mundo pode fazer uma festa de São João, é tudo muito acessível. E tem uma poesia nordestina que é a resiliência, a transformação da dor em poesia, muita coisa importante dentro disso”, afirmou. >

“Sinto que é uma oportunidade. Uso os shows como oportunidade de eu me deleitar com isso, que eu amo mesmo”, continuou. O sentimento de deleite influenciou uma mudança no repertório da cantora. O show, que era iniciado com o hit ‘Energia de Gostosa’, foi aberto com ‘Frevo Mulher’, canção de Zé Ramalho que se popularizou no carnaval nordestino e no São João.>

Preparação>

Não há. Esta foi a resposta de Ivete. Isso porque o repertório é habitual. “Os artistas nordestinos, não vou falar só de mim, da grande maioria, têm uma relação (com o São João). Se a gente for improvisar em cima do palco sobre música nordestina, todo mundo vai saber tocar porque isso faz parte das nossas tradições”, disse a cantora. >

Agenda>

A próxima apresentação de Ivete Sangalo é no Micareta da San, em São Paulo, no próximo dia 18. Seguindo com os shows juninos, a cantora desembarca em Eunápolis, no sul da Bahia, para as comemorações do São Pedro. A data da festa é 27 de junho.>