Livinho recebe alta da UTI mas pondera: 'Ainda em observação'

Cantor estava internado após sofrer acidente de moto nesta terça-feira (29)

“MC Livinho recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (…) e segue em recuperação no quarto, sob cuidados e observação médica”, informa nota. “Apesar do avanço em seu quadro clínico, o artista ainda inspira atenção, especialmente em razão do trauma pulmonar decorrente do acidente”, reforça. Ao ser hospitalizado e realizar exames, Livinho descobriu perfurações em seus pulmões e, por isso, segue em acompanhamento médico. >