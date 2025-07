SAIA JUSTA

William Bonner relembra pânico quando filme de sexo explícito foi transmitido na redação do Jornal Nacional

Jornalista fez convidados de videocast caírem na risada com episódio inusitado da carreira

F Felipe Sena

Publicado em 30 de julho de 2025 às 18:59

Bonner ficou 'sem jeito' ao relatar episódio Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O jornalismo passou por diversas mudanças ao longo dos anos, mas um ponto é fato: a área é cheia de novidades constantes, situações engraçadas e até constrangedoras, como a que aconteceu com o jornalista William Bonner. >

William Bonner 1 de 7

Bonner, que apresenta na bancada do Jornal Nacional é referência em jornalismo e disse em entrevista no videocast “O Futuro Já Começou”, do Fantástico, apresentado pela jornalista Renata Capucci que entrou em pânico quando um filme de sexo explícito foi transmitido na redação da programação da Rede Globo.>

Num dia aparentemente comum de trabalho, William Bonner chegou à redação do Jornal Nacional, que na época, segundo o jornalista, funcionava no mesmo estúdio de novelas da emissora, e o local era uma “balbúrdia”. “Muitos gritos”, disse Bonner.>

No primeiro momento, o jornalista acreditou que fosse fogo, fumaça ou até mesmo um rato. “Uma colega chamada Ângela gravou e viu minha expressão”, disse Bonner que na época não estava compreendendo a situação.>

Até que a colega de trabalho de Bonner apontou o dedo para “um raque que ficava na parede da redação, em que haviam diversos aparelhos ligados”. Como de costume nas redações, os aparelhos eram para acompanhar a programação das emissoras concorrentes. Contudo, na redação da Globo, dois monitores eram destinados à Globo.>

Bonner explicou que uma era ligada a TV do Rio de Janeiro e outra a da TV Rede Globo, ou seja, a central, com a programação do que estava sendo transmitido por satélite para o Brasil inteiro.>

O jornalista foi olhando, até que chegou no monitor da Rede Globo e “não tava legal”, disse Bonner. Desconcertado com o relato, ele diz que “tinham pessoas fazendo, namorando, fazendo sexo, mas muito sexo e eram muitas pessoas, fazendo muito sexo explicíto no monitor da Rede”.>

“De algumas formas que até eu não sabia que era possível”, acrescenta, enquanto outros jornalistas que participam do videocast caem na risada. Xuxa Meneghel que também participa não contém risos.>

“Minha reação foi de absoluto pânico, porque eu tenho três filhos. Eu pensei logo na sessão da Globo, eram 3 horas da tarde [na época horário de novela na programação]”. Em seguida, Bonner disse que ligou para Samuel Linhares, gerente de programação falecido.>