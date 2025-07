INUSITADO

William Bonner já assustou Angélica ao imitar 'javali selvagem'; OUÇA

Apresentador do Jornal Nacional relembrou história em participação no videocast 'O Futuro Já Começou'

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de julho de 2025 às 13:16

WilliamBonner no videocast 'O Futuro Já Começou' Crédito: Reprodução

William Bonner surpreendeu ao revelar uma pegadinha inusitada que pregou em Angélica. Durante participação no videocast "O Futuro Já Começou", da Globoplay, o apresentador do Jornal Nacional falou sobre seu costume de fazer imitações longe das câmeras. O lado descontraído inclui até mesmo sons de animais - e foi um desses que assustou a esposa de Luciano Huck.>

“Eu imito, mas eu também gosto de imitar alguns animais. Não são muitos, mas alguns acho que imito razoavelmente bem. Um deles é o javali selvagem, é uma imitação muito boa. Não vou usar de falsa modéstia. É realmente boa, impressionante", iniciou Bonner, afirmando que a habilidade é uma marca registrada de sua família.>

Foi então que ele relembrou a vez que assustou Angélica com uma imitação. "Eu estava contando isso para minha mulher no carro, indo para São Paulo visitar minha mãe. Aí eu me lembrei de uma história de que o javali já assustou muita gente nos corredores da TV Globo. Tem que atacar de repente, a pessoa não espera", falou.>

"Estava contando isso para minha mulher no carro e me lembrei: 'Sabe quem tem pavor do javali? A Angélica. Aliás, você me deu uma ideia'. Aí pedi para ela pegar meu celular, achar o nome da Angélica no aplicativo de mensagens. Ligou o microfone e eu soltei o grito do javali. Mandei essa mensagem para a Angélica assim, do nada, era um sábado. E aí ela responde: "Javali?", relembrou.>

"Mas por que a Angélica? Porque a primeira vez que ela escutou, ela botou a mão aqui assim (coloca no coração) e falou: 'Isso não é coisa de Deus' (risos). Eu fiquei pensando: mas seria do quê? É da natureza, o javali'. Mandei para ela. Eu caprichei demais. E, ao caprichar demais, eu fiquei sem voz (...) Na segunda-feira, eu ainda estava rouco, por causa do javali", seguiu o jornalista.>

Apresentadora do "O Futuro Já Começou", Renata Capucci então diz que tem o áudio enviado para Angélica, e coloca no ar a gravação. Na mesma hora, todos caem na gargalhada, incluindo Xuxa Meneghel. "Ele sabe que eu gosto de bicho e nunca me ligou para falar", brinca a loira.>