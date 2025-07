TELEVISÃO

Além de Jojo Todynho, Leo Dias quer ex-BBB em programa da Band: 'Visões distintas'

Jornalista assume o 'Melhor da Tarde' após a saída da apresentadora Cátia Fonseca

Quando saiu do reality show, ela estreou como apresentadora no Multishow, comandando o talk show “Na Cama com Pitanda”, ao lado de Giovanna Pitel. Na atração, elas recebiam convidados para conversas leves diretamente da cama onde estiveram no reality. Também foi convidada para integrar a bancada da 11ª temporada do programa Que Seja Doce, do GNT.>