TELEVISÃO

Ex-Malhação diz que mudou de nome por motivo religioso: 'Sentia vergonha'

Cynthia Aparecida também fez sucesso na novela "A Dona do Pedaço"

"Sentia vergonha porque tinha uma referência da minha infância e do quanto esse nome estava em mim ligado a religiosidade. Assumir o ‘Aparecida’ foi uma cerimônia de conexão com a minha própria brasilidade", disse, no site Heloisa Tolipan.>