SAUDADE

Gilberto Gil relembra última conversa com Preta Gil: 'Troca de coisas alegres e engraçadas'

Artista também destacou energia da filha durante a vida: 'Tinha muito gosto por essa coisa de viver'

Durante a missa de 7º dia de Preta Gil, realizada na noite da última segunda-feira (28), Gilberto Gil recordou a última conversa que teve com a filha, ainda em São Paulo. Ele não foi aos Estados Unidos, onde a artista realizou a última parte do tratamento contra o câncer colorretal e morreu, no dia 20, aos 50 anos>