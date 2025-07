TELEVISÃO

Davi Brito aparecerá na TV vestido de tigre; entenda

Ex-BBB foi escolhido para ser garoto-propaganda de plataforma de apostas

Elis Freire

Publicado em 29 de julho de 2025 às 20:54

Davi Brito vestido de tigrinho de plataformas de apostas Crédito: Divulgação

A partir desta terça-feira (29), o baiano Davi Brito aparecerá na TV de uma forma diferente: vestido de tigrinho, em referência ao "Jogo do Tigrinho" ou "Fortune Tiger", um dos games disponíveis em plataformas de apostas de online. No vídeo, o ex-BBB será o garoto-propaganda ao lado dos humoristas Renan da Resenha, Zé Fabiano e Daniel Perrone, que interpretam outros personagens baseados nos mais populares jogos de cassino online. As inserções serão durante a programação da RedeTV!. >

Segundo a Bet Sul, plataforma responsável pela propaganda, o humor será utilizado como uma forma de incentivar o jogo online com responsabilidade. “Temos investido cada vez mais em conteúdos que conectam nosso público à importância de apostar com responsabilidade. Sabemos que o entretenimento faz parte do universo das apostas, mas é nosso dever lembrar que ele deve estar sempre acompanhado de muita consciência. Nessa campanha, usamos o humor para atrair a atenção, deixando claro que apostar pode ser divertido, desde que com controle, equilíbrio e informação”, destaca Mateus Rosa, gerente de marketing da companhia.>

"Aqui não é um reality show" propõe apostas online com responsabilidade 1 de 4

Ao lado de Davi, Renan da Resenha interpreta o “Véio do Raio”, referência ao universo de Gates of Olympus. Já Zé Fabiano assume o papel do “Astronauta”, do jogo Spaceman, enquanto Daniel Perrone interpreta o “Touro”, do game Fortune Ox. Na propaganda, os personagens se encontram em um ambiente mágico e fictício, onde enfrentam uma situação inusitada: ajudar o “Tigrinho”, desanimado, a reencontrar a alegria em um lugar onde "diversão e responsabilidade caminham lado a lado". Isso é o que afirma a empresa.>

Ainda segundo a empresa, o vídeo leve e cômico, traz que universo das apostas não é como um “reality show” – e que apostar não é caminho rápido para enriquecer, mas sim uma escolha que deve ser feita com consciência.>