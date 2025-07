NOVO CASAL

Vídeo flagra Jenny Miranda e Cezar Black aos beijos após jantar com amigos

Ex-A Fazenda 15 e ex-BBB estão juntos

Cezar Black está solteiro desde o fim do namoro com Kally Fonseca, com quem manteve um relacionamento por um ano após o reality rural. A separação foi anunciada em novembro de 2024. No mês seguinte, o nome do ex-BBB voltou a circular após um affair com uma influenciadora de São Paulo, que não chegou a evoluir para um namoro.>