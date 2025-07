REALITY SHOW

'Estrela da Casa 2025': veja horário dos anúncios dos participantes na TV Globo

Nomes dos 14 competidores serão revelados em intervalos da programação; estreia acontece em 25 de agosto

A TV Globo inicia nesta quarta-feira (30) a divulgação dos participantes da nova temporada do “Estrela da Casa”, reality musical apresentado por Ana Clara. Seguindo o estilo do Big Brother Brasil, os 14 nomes serão anunciados ao longo da programação da emissora, começando pelo primeiro intervalo do Mais Você, exibido às 10h35. >