PARABÉNS!

Bruna Marquezine vai comemorar 30 anos com festão em ilha exclusiva; valor assusta

Comemoração está marcada para o dia 15 de agosto; veja detalhes

Bruna Marquezine vai completar 30 anos no dia 4 de agosto e fará um festão para comemorar a data. A celebração acontecerá em um dos cenários mais emblemáticos e exclusivos do Rio de Janeiro: a Ilha Fiscal. Tudo terá clima de superprodução.>

Segundo a jornalista Gabi Cabrini, o evento está marcado para o dia 15 de agosto. Para viabilizar o local, é necessário alugar a ilha por, no mínimo, três dias: um para a montagem da estrutura, outro para a realização da festa e o último para a desmontagem.>

A locação da Ilha Fiscal, administrada pela Marinha e com autorização exigida do Exército, tem valor inicial estimado em R$ 75 mil. O lugar é conhecido por seu valor histórico e visual impactante, sendo um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Mas o uso do espaço para eventos privados é restrito e envolve uma logística complexa. >